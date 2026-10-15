சிகிச்சை பெற்றுவந்த கொலை வழக்கு கைதி மருத்துவமனை கழிவறையில் விபரீத முடிவு - போலீசார் தீவிர விசாரணை
போலீசாரின் பாதுகாப்பு வளையத்தில் இருந்த கைதி, விபத்துக் காயத்தின் வலி தாங்காமல் உயிரை மாய்த்து கொண்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 15, 2026 at 10:38 AM IST
திருநெல்வேலி: நான்கு கொலை வழக்குகளில் தொடர்புடைய கைதி நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வார்டு கழிவறையில் தூக்கிட்டு உயிரை மாய்த்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் கீழ முன்னீர்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சங்கரலிங்கம் (27). இவர் மீது முன்னீர்பள்ளம் காவல் நிலையத்தில் 4 கொலை வழக்குகள் மற்றும் பல்வேறு கஞ்சா விற்பனை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. முன்னீர்பள்ளம் போலீசாரால் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வந்த இவர், கடந்த 10-ஆம் தேதி அப்பகுதியில் கஞ்சா விற்றதாக அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார்.
அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், பின்னர் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். கைது செய்யப்படுவதற்கு 20 நாட்களுக்கு முன்பு சங்கரலிங்கம் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது விபத்தில் சிக்கி பலத்த காயமடைந்திருந்தார். சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அவர் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு கைதிகளுக்கென உள்ள தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 14) வார்டில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் கவனிக்காத நேரம் பார்த்து சங்கரலிங்கம் கழிவறைக்குச் சென்றுள்ளார்.
நீண்ட நேரமாகியும் அவர் வெளியே வராததால் சந்தேகமடைந்த மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் காவலாளிகள் கழிவறைக்குள் சென்று பார்த்தனர். அப்போது அங்குள்ள ஜன்னல் கம்பியில் சங்கரலிங்கம் தூக்கில் சடலமாக தொங்குவதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து கூச்சலிட்டனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், அவரது உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனையடுத்து போலீசாரின் பாதுகாப்பு வளையத்தில் இருந்த கைதி, விபத்துக் காயத்தின் வலி தாங்காமல் உயிரை மாய்த்து கொண்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அரசு மருத்துவமனையின் கைதிகள் வார்டில் கைதி ஒருவர் தூக்கிட்டு உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட செய்து கொண்ட சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.