சேலத்தில் பிரபல ரவுடி 5 பேர் கொண்ட கும்பலால் கொலை
கடந்த மாதம் மத்திய பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் ரூ. 65 லட்சம் மோசடி செய்த புகாரில் டேவிட் மீது மோசடி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 3:05 PM IST
சேலம்: சேலத்தில் பிரபல ரவுடி ஒருவரை 5 பேர் கொண்ட கும்பல் ஓட ஓட விரட்டி கொலை செய்த சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சேலம் சூரமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த ரவுடி டேவிட், இன்று காலை 9 மணி அளவில் ஜங்ஷன் ரயில் நிலையம் பகுதியிலிருந்து தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது 3 இரு சக்கர வாகனங்களில் பின் தொடர்ந்து வந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல் புதுரோடு மேம்பாலத்தில் டேவிட் வாகனத்தை வழி மறித்துள்ளது.
ஒரு கும்பல் தன்னை வழிமறித்ததும் அங்கிருந்து தப்பிப்பதற்காக டேவிட் பாலத்தை தாண்டி ஓட முயன்றுள்ளார். அப்போது கால் தடுக்கி விழுந்த டேவிட்டை அந்த கும்பல் சரமாரியாக வெட்டியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து தகவலறிந்த சூரமங்கலம் போலீஸார், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று சடலத்தை மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதற்குள் டேவிட் படுகொலை சம்பவம் குறித்த தகவல் காட்டுத் தீ போல் பரவியதால் அப்பகுதியில் ஏராளமானோர் குவிந்தனர். அதனால் புது ரோடு மேம்பாலம் பகுதியில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சேலம் மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர் பாஸ்கரன் விசாரணை மேற்கொண்டார். அதனை தொடர்ந்து தப்பி ஓடிய கும்பலை பிடிக்க காவல்துறையினர் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளனர்.
யார் இந்த டேவிட்?
சேலத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட ரவுடியான டேவிட் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர். கடந்த மாதம் மத்திய பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் ரூ. 65 லட்சம் மோசடி செய்த புகார் ஒன்றில் டேவிட் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் முதல் குற்றவாளியான டேவிட் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமின் பெற்ற நிலையில் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். ரவுடிகளிடையே முன் விரோதம் காரணமாக கொலை நடந்ததா? பண மோசடி வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டனரா? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் கொலைக்கான காரணம் குறித்தும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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கொலை செய்யப்பட்ட டேவிட்டின் உறவினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள பிரேத பரிசோதனை அறைக்கு முன்பு கூடி வருகின்றனர். இதனால் சேலம் அரசு மருத்துவமனை வளாகம் மற்றும் கொலை சம்பவம் நடந்த புது ரோடு பகுதியில் போலீஸ் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.