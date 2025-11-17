மதுரையில் அதிர்ச்சி! பூட்டிய வீட்டிற்குள் சடலமாக கிடந்த தம்பதி.. கொலையா? தற்கொலையா?
மனைவியை கொலை செய்து விட்டு கந்தசாமி தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? அல்லது வேறு எதாவது காரணமா? என நாகமலை புதுக்கோட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : November 17, 2025 at 7:27 PM IST
மதுரை: பூட்டி இருந்த வீட்டில் வயதான தம்பதி உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது கொலையா? தற்கொலையா? என நாகமலை புதுக்கோட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மதுரை மாவட்டம் நாகமலை புதுக்கோட்டை சர்வோதயா நகரை சேர்ந்தவர் கந்தசாமி (73), யோகாம்பிகை (68) தம்பதியினர். இவர்களுக்கு 32 வயதில் சசிகுமார் என்ற மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். மகள் மணிமேகலை திருமணம் முடித்து அருகிலேயே வசித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், மணிமேகலை இன்று (நவ.17) காலையில் வழக்கம் போல் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு, தனது தாயார் வீட்டிற்கு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, நீண்ட நேரமாக கதவை தட்டியும் பெற்றோர் கதவைத் திறக்காத காரணத்தால், ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்த்துள்ளார். அப்போது, கந்தசாமி தற்கொலை செய்து உயிரிழந்த நிலையில் இருந்துள்ளார்.
அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த மணிமேகலை, அக்கம்பக்கத்தினரின் உதவியுடன் கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றுள்ளார். அப்போது, அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சியாக அவரது தாய் யோகாம்பிகையும் தலையில் அடிபட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே கிடந்துள்ளார். அதனால், செய்வதறியாது தவித்த மணிமேகலை உடனடியாக நாகமலை புதுக்கோட்டை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
அதனடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல் ஆய்வாளர் ஆனந்தகுமார் விசாரணை நடத்தினார். தொடர்ந்து, தடயவியல் துறை நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு, சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், பூட்டிய வீட்டுக்குள் கணவர் மனைவி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், மனைவியை கொலை செய்து விட்டு கந்தசாமி தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? அல்லது வேறு எதாவது காரணமா? என நாகமலை புதுக்கோட்டை போலீசார் விசாரித்தனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், கந்தசாமி இலங்கையில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு தான் மதுரை வந்துள்ளார். இவரது மகன் சசிகுமார் டைல்ஸ் கடையில் வேலை பார்ப்பதால், அடிக்கடி வெளியூருக்குச் செல்வது வழக்கம் எனக் கூறப்படுகிறது. அப்படி, வீட்டில் யாருமே இல்லாத சமயத்தில் இச்சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
கந்தசாமி தற்கொலை செய்தது போல் உள்ள நிலையில், யோகாம்பிகையை யாரோ கழுத்து மற்றும் தலையில் கடப்பாரை கம்பியால் பலமாக தாக்கியுள்ளனர். அதில், ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்து அவர் உயிரிழந்திருக்கலாம். ஏனென்றால், யோகாம்பிகை உடலுக்கு அருகே ஒரு கடப்பாரையும், அவரது கழுத்து மற்றும் தலையில் காயமும் உள்ளது என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.