பூட்டை உடைத்து பைக் திருட்டு; வீடியோவில் சிக்கிய 3 பேர் குறித்து போலீஸ் விசாரணை!

பொதுமக்கள் வாகனத்திற்கு இரட்டை பூட்டை பயன்படுத்தவும், சிசிடிவி வசதி உள்ள இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தவும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இருசக்கர வாகனத்தை திருடி செல்லும் நபர்கள்
இருசக்கர வாகனத்தை திருடி செல்லும் நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 9, 2025 at 7:38 PM IST

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணத்தில் இருசக்கர வாகனத்தின் பூட்டை உடைத்து 3 பேர் திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், உளியம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் யுவராஜ். இவர், அரக்கோணம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். மேலும், இவர் வீட்டில் இருந்து வேலைக்கு தினமும் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று வருவது வழக்கம் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று (நவ. 8) காலையில் வழக்கம்போல வேலைக்கு வந்த யுவராஜ் அலுவலகம் முன்பு தனது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு சென்றுள்ளார். சில மணி நேரம் கழித்து வெளியே வந்து பார்த்தபோது, வாகனம் காணாமல் போனது தெரிய வந்துள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த யுவராஜ், உடனடியாக அரக்கோணம் நகர காவல் நிலையம் சென்று புகார் அளித்துள்ளார். அப்போது புகாரை ஏற்றுக் கொள்ள காவலர் இல்லை என யுவராஜை அங்கிருந்து திருப்பி அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.

சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதையடுத்து அலுவலகம் வந்த வந்த யுவராஜ், அருகிலிருந்த வணிக வளாகத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளை சோதனை செய்துள்ளார். அதில், இரண்டு நபர்கள் சேர்ந்து அவரது இருசக்கர வாகனத்தின் பூட்டை உடைத்து திருடிச் செல்லும் காட்சி பதிவாகியிருந்தது தெரிய வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரக்கோணம் போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், புகாரை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கமளித்த போலீசார், அந்த நேரத்தில் சில அவசர பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்ததால் புகாரளிக்க வந்த நபரிடம் சிறிது நேரம் கழித்து வருமாறு தெரிவிக்கப்பட்டதே தவிர, புகாரை நிராகரிக்கவில்லை. தற்போது இரு சக்கர வாகனம் திருட்டு தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து குற்றவாளியை தேடி வருகிறோம்.

சிசிடிவி காட்சியில் அடையாளம் தெரியாத மூன்று நபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்றது தெரிய வந்துள்ளது. அவர்கள் யார் என்று அடையாளம் காணும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. விரைவில் குற்றவாளிகளை கைது செய்வோம். அதே போல, பொதுமக்களும் வாகனத்திற்கு இரட்டை பூட்டை பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, சிசிடிவி வசதி உள்ள இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தவும், சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்களை கண்டால் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்கவும் வேண்டும் என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

ARAKKONAM BIKE STOLEN
பைக் திருட்டு
RANIPET CRIME
இருசக்கர வாகனம் திருட்டு
BIKE THEFT ISSUE

