தொழிலதிபர் குடும்பத்தை கட்டிப்போட்டு கத்திமுனையில் 15 சவரன் நகைகள், ரூ.25 லட்சம் பணம் கொள்ளை
தொழிலதிபர் வீட்டில் நடந்த கொள்ளை சம்பத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 31, 2026 at 6:59 PM IST
சென்னை: புழல் அருகே தொழிலதிபர் குடும்பத்தை கட்டிப்போட்டு, கத்தி முனையில் 15 சவரன் நகைகள் மற்றும் 25 லட்சம் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சினிமா பாணியில் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை புழல் அருகே மகாவீர் கார்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜயகுமார் (50). தொழிலதிபரான இவர் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் கம்பளி போர்வை மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனை செய்து வருகிறார். நேற்று (ஜன.30) அதிகாலையில் முகமூடி அணிந்த அடையாளம் தெரியாத கொள்ளை கும்பல் திடீரென விஜயகுமார் வீட்டின் சுற்றுச்சுவர் வழியாக ஏறி குதித்து, காத்திருந்துள்ளனர்.
விஜயகுமாரின் மனைவி வசந்தா கோலம் போடுவதற்காக கதவை திறந்து வெளியே வந்துள்ளார். அப்போது வெளியே காத்திருந்த முகமூடி கொள்ளையர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி வீட்டிற்குள் புகுந்துள்ளனர். தொடர்ந்து, வீட்டில் இருந்த அனைவரையும் கட்டிப்போட்டு, பீரோவில் இருந்த நகைகள் மற்றும் பெண்கள் அணிந்திருந்தவை என மொத்தம் 15 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.25 லட்சம் பணத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு அங்கிருந்து மின்னல் வேகத்தில் தப்பித்துள்ளனர். இதற்கிடையே வழக்கம் போல் வீட்டிற்கு வந்த வேலையாட்கள், விஜயகுமார் உள்ளிட்ட அனைவரும் கட்டிப்போட்டு இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
அதையடுத்து அவர்கள் அனைவரையும் மீட்ட வேலையாட்கள் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த புழல் போலீசார், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த புழல் சரக உதவி ஆணையர் சிபுகுமார், காவல் ஆய்வாளர் பெருந்துறை முருகன் சரவணன் ஆகியோர் வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், மோப்பநாய் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, கொள்ளையர்களின் தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, குற்றவாளிகளுக்கு போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.