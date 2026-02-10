ETV Bharat / state

தலையில் பலத்த காயத்துடன் இளைஞர் 'மர்ம' மரணம் - காவல் துறை விசாரணை

இந்த சம்பவம் விபத்தா? அல்லது வேறு ஏதாவது குற்றச் செயலா? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கே.வி.குப்பம் காவல் நிலையம்
கே.வி.குப்பம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
வேலூர்: பணியில் இருந்த மனைவியை அழைத்துச் சென்ற கணவர், தலையில் பலத்த காயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா அடுத்த அகரம்சேரி கொல்லமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி ராகவன் (30). இவரது மனைவி ஸ்வேதா. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 4 ஆண்டுகள் ஆகிறது. ஸ்வேதா, கே.வி.குப்பம் அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். வழக்கம் போல் மனைவி வேலை முடித்ததும் அழைத்துச் செல்ல, ராகவன் கொல்லமங்கலம் கிராமத்திலிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் இரவு நேரத்தில் புறப்பட்டுள்ளார்.

ஆனால், வெகு நேரமாகியும் ராகவன் வராததால் சந்தேகமடைந்த ஸ்வேதா, கணவரின் செல்போன் எண்ணுக்கு பலமுறை தொடர்பு கொண்டுள்ளார். ஆனால் எந்த அழைப்புக்கும் பதில் வரவில்லை.

தொடர்ந்து அழைத்த போது, சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு ஒருவர் செல்போனை எடுத்துப் பேசியுள்ளார். அவர், சாலையில் செல்போன் ரிங் அடித்துக் கொண்டிருந்ததால் அதை எடுத்ததாக கூறியுள்ளார். இது தனது கணவரின் செல்போன் என்றும், தன்னை அழைத்துச் செல்ல வருவதாகவும், நீண்ட நேரமாக தொடர்பு கொள்ள முயன்றதாகவும் ஸ்வேதா தெரிவித்துள்ளார். அப்போது, அந்த நபர் அருகில் ஒருவர் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதாக தகவல் தெரிவித்தார். இதையடுத்து உடனடியாக கே.வி.குப்பம் காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது.

உயிரிழந்த இளைஞர்
உயிரிழந்த இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல் துறையினர், கே.வி.குப்பம் மேம்பாலத்தில் தலையின் பின்புறத்தில் பலத்த காயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்த ராகவனின் உடலை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கே.வி.குப்பம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், ராகவனின் செல்போனை எடுத்துப் பேசிய தினேஷ் என்பவரை சந்தேகத்தின் பேரில் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.

சம்பவ இடத்திற்கு வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவராமன் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு, காவல்துறையினருக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார். இந்த சம்பவம் விபத்தா? அல்லது வேறு ஏதாவது குற்றச் செயல் நடந்ததா? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

