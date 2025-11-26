ETV Bharat / state

ராணிப்பேட்டையில் பயங்கரம்: 70 வயது மூதாட்டியின் காதுகளை அறுத்து திருடர்கள் கைவரிசை

மூதாட்டி பலத்த காயங்களுடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் வேலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

ராணிப்பேட்டை: 70 வயது மூதாட்டியின் காதுகளை அறுத்து தங்க நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அக்ராவரம் அடுத்த மலைமேடு பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகன் - சாலம்மாள் (70) தம்பதி. இவர்களுக்கு 2 மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ள நிலையில், அனைவருக்கும் திருமணமாகி அவர்களது குடும்பத்துடன் தனித்தனியாக வசித்து வருகின்றனர். மேலும், வயது மூப்பு காரணமாக கடந்த 7 வருடங்களுக்கு முன்பு முருகன் உயிரிழந்த நிலையில், சாலம்மாள் மட்டும் தனியாக குடிசை வீட்டில் வசித்து வந்ததாக தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், இன்று (நவ.26) அதிகாலை சாலம்மாளின் வீட்டில் திடீரென மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது, வீட்டிற்குள் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், மூதாட்டியின் இரண்டு காதுகளையும் அறுத்து, அவர் அணிந்திருந்த தங்கக் கம்பலை திருடிச் சென்றுள்ளனர். இச்சம்பவத்தின்போது எதிர்த்து போராடிய சாலம்மாளை திருடர்கள் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதனால் மூதாட்டியின் உடல் முழுவதும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர், படுகாயமடைந்து ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த மூதாட்டியை உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேல்சிகிச்சைக்காக மூதாட்டி வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த சிப்காட் போலீசார், இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், 70 வயது மூதாட்டியின் காதுகளை அறுத்து நகையை திருடிச் சென்ற கொடூரர்களை தீவிரமாக தேடி வருவதாகவும், பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'யாரையும் ஏமாற்ற வேண்டாம் காசு வையுங்கள்... இப்படிக்கு திருடன்' - திருடனின் கடிதத்தால் அதிர்ந்த வீட்டின் உரிமையாளர்!

இதுகுறித்து சிப்காட் போலீசார் கூறும்போது, "இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றோம். மேலும், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சாலம்மாள் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த குற்றச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களுக்கு நிச்சயம் தண்டனை பெற்றுத் தருவோம். பொதுமக்கள் தங்களது பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துமாறும், சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்களை கண்டால் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்கிறோம்" என்றார்.

