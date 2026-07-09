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தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: 5 பேரிடம் போலீசார் விடிய விடிய விசாரணை

இந்த விவகாரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்த நரேஷ் என்பவரை தனியாக வைத்து பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம்
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 3:09 PM IST

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சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியை கவிழ்க்க எம்.எல்.ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஒன்பது பேரில் 5 பேரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விடிய விடிய விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ டாக்டர் என்.இளையராஜாவிடம் ரூ.35 கோடி பேரம் பேசி மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில் இதுவரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஏற்கனவே சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஒருவரிடம் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த லட்சுமண பெருமாள் என்பவர் தொடர்புகொண்ட ஆதாரங்கள் சிக்கிய நிலையில் அவரும் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடைபெற்ற விசாரணையின்போது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக கைது செய்யப்பட்ட சிலர் கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

மேலும் இருவரும் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 6) காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டுமென போலீசார் தரப்பில் சம்மன் வழங்கப்பட்ட நிலையிலும் அவர்கள் இருவரும் ஆஜராகாமல் முன் பிணை கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். அவர்களுக்கு நீதிமன்றமும் முன்ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

இதனிடையே கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் சென்னை ஈசிஆர் மற்றும் கிண்டி பகுதிகளிலுள்ள நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்கி எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேசுவதற்கு திட்டமிட்டதும், இந்த விவகாரத்தின் பின்னணியில் ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் தொடர்பில் இருப்பதும், சுமார் 180 கோடி ரூபாய் வரை இதற்காக ஒதுக்கப்பட்டதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஒருவரிடம் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு மர்ம நபர் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசியது தெரிய வரவே, அந்த நபர் எதற்காக தொடர்புகொண்டார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில், அந்த நபர் பெயர் லட்சுமண பெருமாள் என்பதும், இவர்களுடைய செல்ஃபோன் ஆதாரங்கள் மற்றும் நட்சத்திர விடுதியில் தங்கி திட்டம் தீட்டிய சிசிடிவி ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் அவர் அழித்திருப்பதும் தெரியவந்தது.

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இதனையடுத்து லட்சுமண பெருமாளும் தற்போது போலீசாரின் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளார். சிங்கப்பூரில் இருந்தபடியே எவ்வாறு ஆதாரங்களை அழித்தார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமாருக்கு திருவல்லிக்கேணி போலீசார் லுக்-அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள நிலையில், லட்சுமண பெருமாளுக்கும தற்போது லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் திருநாவுக்கரசு, நரேஷ், ரமேஷ், தியாகராஜன், கார்த்திக் ஆகிய 5 பேரை போலீஸ் காவலில் எடுத்துள்ள திருவல்லிக்கேணி தனிப்படை போலீஸார், அவர்களை தனித்தனியாக வைத்து விடிய விடிய விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் இந்த விவகாரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்த நரேஷ் என்பவரை தனியாக வைத்து போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள 9 பேர் தவிர, நாமக்கல் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர் இருவரையும் திருவல்லிக்கேணி போலீசார் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அழைத்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

TVK MLA ILAYARAJA
HORSE TRADING ISSUE
தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா
குதிரைபேர வழக்கு
TVK MLA HORSE TRADING CASE

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