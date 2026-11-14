தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கு - கொள்ளையனை நெருங்குகிறதா போலீஸ்?
மதுரை மாடக்குளம் கண்மாய் கரைப் பகுதி, மாணவர்கள் விடுதி அமைந்துள்ள பகுதி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள மலைப்பகுதிகளில் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : November 14, 2026 at 1:28 PM IST
மதுரை: தனிஷ்க் நகைக்கடையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, இளைஞர் வீட்டில் மாநகர காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதன் அடிப்படையில், மாடக்குளம் கண்மாயில் போலீசார் சோதனையிட்டு வருகின்றனர்.
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கடந்த 12ஆம் தேதி அதிகாலை சுமார் 15 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளை மர்ம நபர் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மங்கி குல்லா அணிந்து முகத்தை மறைத்தபடி நகைக்கடைக்குள் புகுந்த மர்ம நபர், நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்ற நிலையில், அவரைப் பிடிப்பதற்காக மூன்று உதவி ஆணையர்கள் தலைமையில் ஒன்பது தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தனிப்படையினர் கேரளா, ஹைதராபாத், பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பழங்காநத்தம் இளைஞரிடம் விசாரணை
கொள்ளையன் நகைகளுடன் தப்பிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, அதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தினர். இதன் தொடர்ச்சியாக, மதுரை பழங்காநத்தம் அருள்ஜோதி நகரைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞரான நிஷாந்த் கிருஷ்ணா என்பவரின் வீட்டில் நேற்று (நவ.13) மாலை முதல் போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்தினர். நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவின் தாய், தந்தையிடமும் ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காவல் துணை ஆணையர் இனிகோ திவ்யன், கொள்ளைச் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், விசாரணை முழுமையடையாமல் தற்போது எதையும் தெரிவிக்க இயலாது என்றும், சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலேயே இளைஞரின் வீட்டில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மாடக்குளம் கண்மாயில் தேடுதல் வேட்டை
இந்த நிலையில், இளைஞரின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் மதுரை மாடக்குளம் கண்மாய் கரைப் பகுதி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள மலைப் பகுதிகளில் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கண்மாய் கரையைச் சுற்றிலும் போலீசார் முகாமிட்டு பல்வேறு இடங்களில் சல்லடை போட்டு சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். 11 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில், இதுவரை கிடைத்த சிசிடிவி காட்சிகள், சந்தேக நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை மற்றும் தற்போது நடைபெற்று வரும் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் ஆகியவை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன.
மாடக்குளம் கண்மாய் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் சோதனையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் ஏதேனும் மீட்கப்படுமா? அல்லது கொள்ளையன் குறித்த முக்கிய தடயங்கள் கிடைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.