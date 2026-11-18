555 நாட்கள் பணிக்கு வராத காவல் ஆய்வாளர் - பணியில் இருந்து நீக்கி டிஐஜி நடவடிக்கை
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகநேரி காவல் நிலையத்தில் காவல் ஆய்வாளராக பணியாற்றிய போது, சக பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த புகாரில் திலீபன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 18, 2026 at 4:07 PM IST
திருநெல்வேலி: 500 நாட்களுக்கு மேல் பணிக்கு வராத காவல் ஆய்வாளரை பணியிலிருந்து நீக்கி திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
2011 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு காவல் துறையில் உதவி காவல் ஆய்வாளராக பணியில் சேர்ந்தவர் எஸ்.என். திலீபன். இவர் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அருமனை காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தார்.
அப்போது அவர் அயல் பணிக்காக (OD) சென்னை பொருளாதார குற்றப் பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டார். அந்த நேரத்தில் அவர் எவ்வித முன் அனுமதியோ, தகவலோ இன்றி தொடர்ந்து பணிக்கு வராமல் இருந்துள்ளார். அதன்படி, மொத்தம் 555 நாட்கள் பணிக்கு வரவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், மருத்துவக் குழுவின் முன்பு ஆஜராகாமலும் இருந்துள்ளார்.
இதனையடுத்து, இவர் மீது துறைரீதியான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக இவரின் பதவி உயர்விலும் கால தாமதம் ஏற்பட்டது.
இந்த சூழலில், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு 2 வருடங்கள் கால தாமதமாக அவருக்கு காவல் ஆய்வாளராக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அவர் தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகநேரி காவல் நிலையத்தில் காவல் ஆய்வாளராக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டார்.
இங்கு சில மாதங்களாக பணியாற்றி வந்த அவர் மீது சக பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக புகார் எழுந்தது. அதனையடுத்து, அந்த புகாரில் இந்தாண்டு மத்தியில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், ஏற்கனவே 555 நாட்கள் பணிக்கு வராமல் இருந்ததற்காக நடைபெற்று வந்த விசாரணையில், திருநெல்வேலி சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர், காவல் ஆய்வாளர் எஸ்.என். திலீபனை பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
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விசாரணைக்கு உரிய ஒத்துழைப்பு அளிக்காமலும், விளக்கம் அளிக்காமலும் இருந்ததால், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான ஆணை காவல் ஆய்வாளர் எஸ்.என். திலீபனுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே பாலியல் குற்றச்சாட்டில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது முழுமையாக அவர் காவல் துறை பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.