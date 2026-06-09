ETV Bharat / state

பண மோசடி வழக்கை விசாரிக்க சென்ற காவல் உதவி ஆய்வாளர் - நாயை ஏவி விட்டு கடிக்க வைத்த கொடூரம்

நாய் கடித்ததில் காவல் உதவி ஆய்வாளரின் வயிற்றுப்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கன்னியாகுமரி: பண மோசடி வழக்கை விசாரிக்க சென்ற போலீசார் மீது நாயை ஏவி விட்டு கடிக்க செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நெய்யூர் சிராயன்விளை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிரேட் பிரின்ஸ் ராஜ். இவர் தங்கை கிருஷ்ணவேணி மற்றும் அவரது கணவர் நாகசுமன் ஆகியோர் மீது ஆரல்வாய்மொழி காவல் நிலையத்தில் இன்று பணம் மோசடி புகார் கொடுத்தனர்.

அதில் "தனது மாமனார் வீட்டில் இருந்து சொத்துக்களை வாங்கி தருகிறோம் என தங்கை கிருஷ்ணவேணி என்னிடம் ஆசை வார்த்தைகளை தொடர்ந்து கூறி வந்தார். இதனை நம்பி அவரது கணவர் நாகசுமன் மற்றும் கிருஷ்ணவேணி கேட்கும் போதெல்லாம் அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்தேன். என்னிடமிருந்து பல தவணைகளில் சுமார் 6 லட்சம் பணத்தை ஏமாற்றி வாங்கி உள்ளனர். அதனை மீட்டுக் கொடுக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த ஆரல்வாய்மொழி போலீசார் நாகசுமன், கிருஷ்ணவேணி தம்பதியரை தேடி அவர்களது வீட்டிற்கு சென்றனர். ஆய்வாளர் பச்சைமால், உதவியாளர் அனுஜன் மற்றும் காவலர்கள் அங்கு சென்று விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கிருஷ்ணவேணி போலீசாரை பார்த்து ஆபாசமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் தான் கையில் வைத்திருந்த நாயை போலீசார் மீது ஏவி விட்டுள்ளார். அந்த நாய் கடித்ததில் உதவி ஆய்வாளர் அனுஜனுக்கு வயிற்றில் காயம் ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து போலீசார் அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்து காவல நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.

தொடர்ந்து அவர்களிடம் நடைபெற்ற விசாரணையில், அவர்கள் பல்வேறு வாங்கிகளில் பண மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதில், நாகசுமன் மீது மதுரை தெப்பக்குளம் மற்றும் அண்ணா நகர், நீலகிரி மாவட்டம் நடுவட்டம், நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி, திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் உறுதியானது.

இந்த நிலையில் விசாரணைக்கு சென்ற இடத்தில் நாயை ஏவி விட்டு கடிக்க வைத்தது மற்றும் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது தொடர்பாக ஆரல்வாய்மொழி காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளர் அனுஜன் புகார் கொடுத்து உள்ளார்.

புகாரின் அடிப்படையில் நாகசுமன், அவரது மனைவி கிருஷ்ணவேணி ஆகியோர் மீது போலீசார் மேலும் ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்து உள்ளனர். மேலும் கிருஷ்ணவேணி தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும், வயிற்றில் வலி உள்ளதாகவும் ஆரல்வாய்மொழி காவலர்களிடம் கூறி உள்ளார். இதனை நம்பிய போலீசார் கிருஷ்ணவேணியை நாகர்கோவிலை அடுத்த ஆசாரி பள்ளம் பகுதியில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று உள்ளனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் கிருஷ்ணவேணி கர்ப்பமாக இல்லை என்றும், அவர் பொய் சொல்லி உள்ளார் என்று தெரிவித்தனர்.

பின்னர் கிருஷ்ணவேனியிடம் விசாரணை நடத்தியதில் அவர் நாடகமாடியது அம்பலமானது. கணவர் நாகசுமன் தனக்கும் போலீசார் அழைத்துச் சென்ற போது காயம் ஏற்பட்டதாக கூறி மருத்துவமனையில் உள் நோயாளிகள் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

TAGGED:

DOG BITE
பண மோசடியை வழக்கு
நாயை விட்டு கடிக்க வைத்த கொடூரம்
POLICE INSPECTOR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.