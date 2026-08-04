ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சிக்கவைப்பதாக கூறி நகை வியாபாரியிடம் ரூ. 40 லட்சம் பறிப்பு - காவல் ஆய்வாளர் கைது
காவல் ஆய்வாளர் புகாரிக்கு துணைபோன சில காவலர்களும் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 10:18 AM IST
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சிக்க வைப்பதாக மிரட்டி நகை வியாபாரியிடம் ரூ. 40 லட்சத்துக்கு மேல் பணம் பறித்த சென்னை மவுண்ட் காவல் ஆய்வாளர் புகாரி காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த அகில் குமார் உக்கம் ராஜ் (35) என்பவர் நகை வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்று அளித்திருந்தார். அதில், “கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த தனிப்படையில், தற்போது மவுண்ட் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் ஆய்வாளர் புகாரி பணியாற்றி வந்தார்.
பலமுறை மிரட்டி பணம் பறிப்பு
அந்த வழக்கின் விசாரணையின்போது எனது செல்போன் எண், வழக்கில் தொடர்புடைய ஒருவரின் தொடர்பு பட்டியலில் இருந்ததாகக் கூறி என்னையும் கொலைவழக்கில் குற்றவாளியாக சேர்த்து விடுவதாக ஆய்வாளர் என்னை மிரட்டினார்.
ஆனால், நான் பயன்படுத்திய செல்போன் எண்ணை கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு மொட்டை கிருஷ்ணன் என்ற வழக்கறிஞர் தனது நண்பருக்கு பயன்படுத்துவதற்காக வழங்கியிருந்தார். ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலைவழக்குடன் எனக்கு எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத நிலையிலும் அந்த எண்ணை காரணம் காட்டி காவல் ஆய்வாளர் புகாரி தொடர்ந்து என்னை மிரட்டி வந்தார்.
வழக்கில் பெயர் சேர்க்காமல் இருக்க ஆரம்பத்தில் ரூ. 20 லட்சம் கேட்டார். பின்னர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து மிரட்டி பல்வேறு தவணைகளில் ரூ.40 லட்சத்துக்கும் மேல் பணத்தை என்னிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டார். இதற்கிடையில் அண்மையில் மீண்டும் எனது வீட்டுக்கு வந்த ஆய்வாளர் புகாரி, மேலும் ரூ. 5 லட்சம் கேட்டு மிரட்டினார். பணம் தராவிட்டால் போதைப்பொருள் வழக்கில் சிக்க வைப்பதாக எச்சரித்தார்.
இதையடுத்து எழும்பூர் பகுதிக்கு வரவைத்து அங்கு தலைமை காவலர் சீனிவாசனின் இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்துவிட்டு செல்லுமாறு கூறி, ரூ. 5 லட்சம் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டனர். அதுமட்டுமின்றி சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் எனக்கு சொந்தமான சுமார் 600 சதுர அடி நிலத்தை ஆய்வாளர் புகாரியின் பெயருக்கு மாற்றித்தர வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் தொடர்ந்து பொய் வழக்குகளில் சிக்க வைப்பதாகவும் மிரட்டி வருகிறார்.
ஆதாரங்கள் ஒப்படைப்பு
கடந்த சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 1) காலை ஆய்வாளர் புகாரி, மூன்று காவலர்களுடன் எனது வீட்டுக்கு வந்து சோதனை நடத்தியதோடு, பின்னர் வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே தலைமை காவலரிடம் பணத்தை ஒப்படைக்கச் செய்தார்” என புகாரில் தெரிவித்திருந்தார்.
புகாருடன், அது தொடர்பான ஆடியோ, வீடியோ உள்ளிட்ட ஆதாரங்களையும் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அகில் குமார் உக்கம் ராஜ் இணைத்து வழங்கினார். அந்த புகாரின் பேரில் துணை காவல் ஆணையர் கோபி தலைமையிலான அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
காவல் ஆய்வாளர் மீது நடவடிக்கை
முதற்கட்ட விசாரணையில், புகாரில் கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை உறுதி செய்யும் ஆதாரங்கள் இருப்பது தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், மவுண்ட் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் புகாரி நேற்று திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 3) காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டார்.
சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் காவலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில் தொடர்புடையவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து துறைரீதியான மற்றும் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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இந்நிலையில் விசாரணையில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால் பரங்கிமலை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் புகாரி தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீசில் பணிபுரிந்து வரும் சீனிவாசன் என்ற நபரையும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இதில் ஆய்வாளர் புகாரிக்கு துணைபோன சில காவலர்களும் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காவல்துறையில் லஞ்சம் முறைகேடுகளில் யாராவது ஈடுபட்டால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை உயரதிகாரிகள் எச்சரித்திருந்த நிலையில், ‘பொய் புகார் போடுவேன்’ என மிரட்டி ரூ. 40 லட்சத்துக்கும் அதிகமாக பணத்தை பறித்த விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் சென்னையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.