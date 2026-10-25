தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாக பிரச்சனையில் ரூ.5 கோடி லஞ்சம்? - காவல் ஆய்வாளர் தொடர்பான வீடியோ வைரல்
தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாக பிரச்சனை தொடர்பான வழக்கில் காவல் ஆய்வாளர் சுகுமாறனை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
Published : October 25, 2026 at 2:14 PM IST
தஞ்சாவூர்: தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாக பிரச்சனை தொடர்பான விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் சுகுமாறன் முன்னிலையில் பணப்பரிமாற்றம் நடப்பது போன்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சாவூர் ரகுமான் நகரைச் சேர்ந்தவர் சரவணன் (வயது 37). இவர் பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து தஞ்சாவூர் வல்லம் சாலையில் தனியார் மருத்துவமனையை நடத்தி வருகிறார். மேலும், அந்த தனியார் மருத்துவமனையின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் சரவணன் செயல்பட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில் பங்குதாரர்களுக்கு இடையே திடீரென பிரச்சனை ஏற்பட்டதால், ஒரு தரப்பினர் மருத்துவமனையை மூட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, இருதரப்பினரும் திருச்சி மத்திய மண்டல ஐஜி பாலகிருஷ்ணனிடம் புகார் அளித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சரவணன், பாஸ்கரன் மற்றும் பாஸ்கர் ஆகியோர் மீது தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி காவல் நிலையத்தில் இவர்கள் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். பின்னர் சரவணன் ஜாமீனில் வெளியில் வந்தார். இந்நிலையில், சரவணன், தமிழ்நாடு டிஜிபியிடம் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக புகாரளித்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி காவல்துறையின் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். இதில் சரவணனிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், வழக்கில் இருந்து தம்மை விடுவிக்க, தஞ்சாவூர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சுகுமாறன் ரூ.5 கோடி வரை லஞ்சம் கேட்டார்; இதில் ரூபாய் 3.5 கோடி ரொக்கமாகவும், ரூபாய் ஒரு கோடியே 75 லட்சத்தை காசோலையாகவும் வழங்கியதாக தெரிவித்தார்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, தஞ்சாவூர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சுகுமாறனை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட சுகுமாறனை விடுதலை செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கடந்த அக்டோபர் 23ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.
இதனிடையே, தனியார் மருத்துவமனை விவகாரம் தொடர்பாக காவல் ஆய்வாளர் சுகுமாறன் சமரசம் செய்து, பணப்பரிமாற்றம் செய்வது போன்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்து, இந்த வீடியோ விவகாரம் தொடர்பாகவும் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.