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வங்கி கணக்கை முடக்க காவல்துறைக்கு அதிகாரமில்லை - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஆன்லைன் மோசடி விவகாரங்களை தவிர மற்ற வழக்குகளில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யாமல் வங்கி கணக்கை முடக்க கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 1:59 PM IST

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சென்னை: முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யாமல் வங்கி கணக்கை முடக்க காவல்துறைக்கு அதிகாரமில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவையைச் சேர்ந்த மருத்துவர் தம்பதியினர் தங்களது மருத்துவமனை கட்டிடத்தை அடமானமாக வைத்து எல்.ஐ.சி. வீட்டு வசதி நிதி நிறுவனத்தில் வீட்டுக் கடன் பெற்றுள்ளனர். கொரோனா கால நிதி நெருக்கடி காரணமாக கடனை முழுமையாக செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதால், 4 கோடி ரூபாய்க்கு ஒருமுறை தீர்வாக கடனை அடைக்க மருத்துவ தம்பதியினர் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர்.

இந்த கடனை அடைப்பதற்காக, தனியார் பைனான்சியர்கள் கார்த்திகா கனகராஜ் மற்றும் மகாராஜா ஆகியோரிடமிருந்து 3.94 கோடி ரூபாயை இவர்கள் கடனாக பெற்றுள்ளனர். இந்நிலையில், திடீரென அடமான சொத்தை அபகரிக்கும் நோக்கில் அதிக வட்டி கோரி மருத்துவ தம்பதியினரை தனியார் பைனான்சியர்கள் மிரட்டியதாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து, கோவை காவல்துறை ஆணையர் மற்றும் கோவை ஆர்.எஸ். புரம் காவல் ஆய்வாளர்களிடம் இதுகுறித்து அவர்கள் புகாரளித்துள்ளனர். இந்த புகாரைத் தொடர்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அதிக வட்டி கேட்ட கார்த்திகா கனகராஜ் மற்றும் மகாராஜா ஆகியோர் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், மருத்துவ தம்பதியினரின் வங்கிக் கணக்கை முடக்க உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, வங்கி கணக்கு முடக்கத்தை நீக்கி கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்த உத்தரவிடக்கோரி மருத்துவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தனர்.

மருத்துவர்களின் இந்த வழக்கை நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் விசாரித்தார். அப்போது, மனுதாரர்கள் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, “மருத்துவ தம்பதிகள் கொடுத்த புகாரின் பேரில் தனியார் பைனான்சியர்கள் கார்த்திகா கனகராஜ் மற்றும் மகாராஜா ஆகியோர் மீது காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்காமல், மருத்துவர்களின் வங்கிக் கணக்கை முடக்கியுள்ளனர்.

ஆன்லைன் மோசடி வழக்குகளைத் தவிர வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யாமல் வங்கி கணக்கை முடக்க காவல்துறைக்கு அதிகாரம் இல்லை. இதுகுறித்து காவல்துறை சுற்றறிக்கையும், உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் உள்ளதை கோவை மாநகர காவல் துறையினர் பின்பற்றாமல் நிலத்தை அபகரிக்க தனியார் பைனான்சியர்களுக்கு துணையாக செயல்பட்டுள்ளனர்.

மருத்துவ தம்பதியினரின் வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டதால், அவர்கள் பெற்ற கடனை அடைக்க மேற்கொண்ட ஒப்பந்தத்தை அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து ஆஜரான அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், “தனியார் பைனான்சியர்களின் நலனை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தான் காவல்துறையினர் மருத்துவ தம்பதியினரின் வங்கி கணக்கை முடக்க அறிவுறுத்தினார்கள்” என்று கூறியுள்ளார்.

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இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன், ஆன்லைன் மோசடி விவகாரங்களைத் தவிர, பிற வழக்குகளில், முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யாமல் வங்கிக் கணக்கை முடக்கும் படி வங்கிகளுக்கு காவல்துறை உத்தரவிட முடியாது. அதே நேரத்தில், பைனான்சியர்களின் நலனும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு, மருத்துவ தம்பதியினரின் வங்கிக் கணக்கை உடனடியாக இயக்க சம்மந்தப்பட்ட வங்கிக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

மேலும், கடனை அடைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் முடிந்தவுடன் அசல் ஆவணங்களை நேரடியாக ரெப்கோ வங்கியிடம் எல்.ஐ.சி. நிறுவனம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் ரெப்கோ வங்கி அந்த கடனை வழங்கி, அந்த தொகையை தனியார் பைனான்சியர்கள் கார்த்திகா கனகராஜ் மற்றும் மகாராஜா ஆகியோர் முன்னிலையில் மருத்துவ தம்பதியினருக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் உத்தரவிட்டார்.

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SPEED INTEREST
MADRAS HIGH COURT
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சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
MADRAS HIGH COURT ORDER TO POLICE

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