ETV Bharat / state

ஆற்றில் துணிகளை வீசுவோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய தொடங்கிய போலீஸ்

போலீஸாரின் இந்த நடவடிக்கை ஆற்றில் குப்பை வீசுபவர்களிடையே பேரதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

தாமிரபரணி ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக களமிறங்கி உள்ள தன்னார்வலர்கள்
தாமிரபரணி ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக களமிறங்கி உள்ள தன்னார்வலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: தாமிரபரணி ஆற்றில் டன் கணக்கில் துணிகள் அகற்றப்பட்டு வரும் நிலையில் ஆற்றில் துணிகளை போடுவோர் மீது போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாபநாசத்தில் பிரசித்தி பாபநாசநாதர் சிவன் கோயில் உள்ளது. இங்கு வந்து வழிபட்டு, அருகில் உள்ள தாமிரபரணி ஆற்றில் குளித்து, போட்டிருந்த உடையை கழட்டி வீசினால் அனைத்து கெட்டதும் விலகும் என்ற நம்பிக்கை இங்கு வரும் பக்தர்களிடேயே உள்ளது.

இதேபோல், ஒரு சிலர் இறந்தவர்களின் பழைய துணிகள், பூ, மாலை மற்றும் படங்களை வீசி செல்வதையும் வாடிக்கையாகக் கொண்டு உள்ளனர். பக்தர்களின் இந்த செயல் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துவதோடு, ஆற்றில் வீசப்படும் துணிகள் பாறைகளில் சிக்கி மலைபோல் தேங்கி மிகப் பெரிய சுகாதார சீர்கேட்டையே உருவாக்கி விடுகின்றன.

இந்த மாதிரியான சூழலில், இப்போது கோடை காலம் என்பதால், ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து காணப்படுகிறது. இதை பயன்படுத்தி தன்னார்வலர்கள் சிலர், அரசின் உதவியோடு ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதன் அடிப்படையில், பாறைகளின் இடுக்கில் சிக்கி மலை போல் காட்சியளித்து வந்த துணிகள் டன் கணக்கில் அகற்றப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் 60 டன்னுக்கும் மேற்பட்ட துணி இங்கு அகற்றப்படும் என தன்னார்வலர்கள் கூறுகின்றனர். அந்தவகையில், இந்த ஆண்டு இதுவரை 3 முதல் 5 டன் வரையிலான துணிகள் அகற்றப்பட்டு இருப்பதாக துணிகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தன்னார்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

பக்தர்களின் இந்த செயலை கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் விதமாக சமீபத்தில், நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார், ஆற்றில் துணி மற்றும் குப்பைகளை வீசுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும்படி உத்தரவிட்டார். மேலும், தொடர்ச்சியாக ஆற்றில் ஆய்வை மேற்கொள்ளவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.

இந்த ஆய்வின் போது குப்பை அல்லது பிற பொருட்கள் கொட்டப்படுவது கண்டறியப்பட்டால், அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கவும், தொடர்ச்சியாக அதே குற்றத்தைச் செய்து வந்தால், அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யவும் ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவின் ராஜினாமா ஏற்பு: என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தவெகவில் ஐக்கியம்

ஆட்சியர் இந்த உத்தரவை வழங்கி ஒரு சில நாட்களே ஆன நிலையில், பாபநாசம் தாமிரபரணி ஆற்றில் துணிகளை வீசியதாக, சமூக வலைதளங்களில் வெளியான வீடியோ காட்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு விக்கிரமசிங்கபுரம் காவல் நிலைய போலீஸார் இன்று (மே 26) அதிரடியாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

பிஎன்எஸ் 271, 279, 292 ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஆற்றில் குப்பை வீசுபவர்களிடையே பேரதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், தாமிரபரணி ஆற்றை காப்பாற்றும் விதமாக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை எடுத்துள்ள இந்த நடவடிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

தாமிரபரணி ஆறு
TAMIRABARANI RIVER CLOTHES ISSUE
TAMIRABARANI RIVER
PAPANASAM SIVAN TEMPLE
POLICE BEGUN REGISTERING CASES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.