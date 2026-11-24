கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர் புகாரில் வழக்குப்பதிவு எதிரொலி - தவெக எம்.எல்.ஏ வீட்டில் போலீஸ் குவிப்பு
தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது, தமிழ்நாடு பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் (Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act) கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : November 24, 2026 at 1:42 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: மாவட்ட ஆட்சியர் அளித்த புகாரின்பேரில், தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரது வீடு முன்பு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக, சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. இதனைத் தொடர்ந்து எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் கோரிக்கைகள் வலுத்தன. இருந்த போதிலும், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து உரிய புகார் வராததால் எந்தொவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, நவம்பர் 23 ஆம் தேதி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் இச்சம்பவம் குறித்து நேரடியாக புகார் அளித்தார். அந்த புகாரில், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொள்ள முயன்றதாகவும் (Inappropriate advances), தேவையற்ற மற்றும் ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை (Unwarranted messages) அனுப்பியதாகவும் எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் (Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act) கீழ் கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ மீது காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் கள்ளக்குறிச்சி கச்சிராயப்பாளையம் சாலையில் உள்ள தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் வீட்டின் முன்பு தனிப்படை போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் விசாரணை நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, தனிப்படை காவல் உதவி ஆய்வாளர் லோகேஷ்வரன் தலைமையிலான போலீசார் அவரது வீட்டின் முன்பு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் குறித்துத் தவெக-வின் இணையதளப் பிரிவான ‘விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ்’ தரப்பில் சமூக வலைதளத்தில் கருத்துகள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
அதில், "மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள புகாரில் உண்மை இருக்குமானால், சம்பந்தப்பட்ட எம்எல்ஏ மீது எவ்விதத் தயக்கமும் இன்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால், எம்எல்ஏ தனது பதவியை உடனடியாக ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும். ஆளுங்கட்சி என்பதற்காகத் தவறு செய்பவர்களைப் பாதுகாக்கக் கூடாது.
அதே நேரம், இந்தப் புகாரின் மறுபக்கத்தையும் ஆழமாக விசாரிக்க வேண்டும். ஒருவேளை மாவட்ட ஆட்சியர் அளித்த புகாரில் உண்மை இல்லை என்பது தெரிய வந்தால், தவறான புகார் அளித்த அந்த ஆட்சியர் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் மாவட்ட ஆட்சியருக்குப் பின்னால் இருந்து அவரை இவ்வாறு புகார் கொடுக்கத் தூண்டியது யார் என்பதையும், இதன் பின்னணியில் ஏதேனும் அரசியல் அழுத்தமோ அல்லது ஆட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் சதியோ இருக்கிறதா என்பதையும் தீர விசாரிக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.