சாமியாரா? கஞ்சா கடத்தல் ஆசாமியா? கைதானவரின் 'பகீர்' பிண்ணனி
ஆந்திராவில் இருந்து கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக காவல்துறையினருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 1:59 PM IST
வேலூர்: கஞ்சா கடத்தல் வழக்கு தொடர்பாக காட்பாடியில் போலி சாமியார் ஒருவரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஆந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு கஞ்சா மற்றும் குட்கா கடத்தப்படுவதாக காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து, காட்பாடி காவல் ஆய்வாளர் தயாளனின் உத்தரவின் பேரில், உதவி ஆய்வாளர் மணிகண்டன் மற்றும் காவலர் வினோத் குமார் தலைமையிலான குழுவினர், காட்பாடி கிறிஸ்டியான்பேட்டை சோதனைச் சாவடி அருகே தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, ஆந்திராவில் இருந்து வந்த அரசுப் பேருந்தை நிறுத்தி காவல் துறையினர் சோதனையிட்ட போது, பேருந்தில் இருந்த ஒரு கைப்பையில் 900 கிராம் கஞ்சா இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உடனடியாக காவல் துறையினர் பேருந்தில் இருந்த அனைவரிடமும் தீவிர விசாரணை நடத்திய போது தான் அந்த உண்மை வெளி வந்தது. காவி உடை அணிந்து 'சாமியார்' போல் வந்த நபர் தான் இந்த கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது.
இது தொடர்பாக காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், கஞ்சாவை கடத்தி வந்தவர் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கண்ணன் (வயது 44) என்பதும், அவர் திருவண்ணாமலை சப்தகிரி கோயில் பகுதியில் சாமியாராக யாசகம் எடுத்து வந்தவர் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து, காவல் துறையினர் அவரிடம் விசாரணை நடத்திய போது, "சிவபெருமான் தான் என்னை கஞ்சா வாங்கி வரச் சொன்னார்!" என்று கூறி அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்தார்.
இதனை அடுத்து, கண்ணனை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்த ரூ. 9,000 மதிப்பிலான 900 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், கைது செய்யப்பட்ட கண்ணன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த காட்பாடி காவல் துறையினர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில் சேலம் மத்திய சிறையில் கண்ணனை அடைத்தனர். சாமியார் வேடத்தில் இருந்த நபர் கஞ்சா கடத்தி வந்ததும், அவரை காவல் துறையினர் கைது செய்ததும் வேலூர் பகுதியில் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.