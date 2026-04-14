சென்னையில் நாளை விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி
விஜய்யின் பிரச்சார வாகனத்திற்கு பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் பின் தொடரக் கூடாது, குறித்த நேரத்தில் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு அடுத்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 14, 2026 at 11:53 PM IST
சென்னை: சென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் நாளைய தின (ஏப்.15) பிரச்சாரத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் மாவட்ட வாரியாக சென்று தங்களின் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்தவகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சித் தலைவர் விஜய் தினம்தோறும் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று பிரச்சார பொதுக்கூட்டம், ரோடு ஷோ உள்ளிட்டவற்றை செய்து வருகிறார். முன்னதாக பெரம்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது, கூட்ட நெரிசல் காரணமாக பிரச்சாரத்தை பாதியிலேயே ரத்து செய்தார். மேலும், காவல்துறை பாதுகாப்பு தருவதில் குளறுபடி ஏற்பட்டதாக தன்னுடைய குற்றச்சாட்டை அவர் முன் வைத்தார்.
சில இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு காவல் துறை அனுமதிக்கவில்லை எனவும், குறைவான நேரமே ஒதுக்கப்பட்டதால் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்ததாகவும் விஜய் தரப்பில் கூறப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டால் இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்துவிடுவோம் - பிரதமருக்கு இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
இந்த நிலையில் நாளை (ஏப்ரல் 15) சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சித் தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கோரி காவல்துறைக்கு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.
தியாகராய நகர், எழும்பூர், திருவல்லிக்கேணி ஆகிய தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதி கேட்டிருந்த நிலையில், மூன்று தொகுதிகளிலும் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்கி உள்ளது.
அதில் வள்ளுவர் கோட்டம், கீழ்ப்பாக்கம் ரிக்கல்டன் சாலை, தியாகராய நகரில் முத்துராமன் பார்க் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மதியம் 3 மணி முதல் 6 மணி வரை பிரச்சாரம் செய்ய காவல் துறை அனுமதி வழங்கி உள்ளது. விஜய்யின் பிரச்சார வாகனத்திற்கு பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் யாரும் பின்தொடரக் கூடாது, குறித்த நேரத்தில் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு அடுத்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் எனவும், குறிப்பிட்ட நபர்கள்தான் பிரச்சாரத்திற்கு வரவேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகளை கொடுத்து காவல்துறை அனுமதி வழங்கி உள்ளது.
இதுகுறித்து காவல்துறை வழங்கிய அனுமதி என்ஓசியை பெற்று, தேர்தல் அதிகாரிகளும் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி வழங்கி உள்ளனர்.