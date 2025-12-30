ETV Bharat / state

அண்ணா அறிவாலயத்தை முற்றுகையிட முயன்ற தூய்மைப் பணியாளர்கள் - சென்னையில் பரபரப்பு

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 5 மற்றும் 6 -வது மண்டலங்களில் பணியாற்றி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் சுமார் 150 நாட்களுக்கு மேலாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்
தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 3:39 PM IST

சென்னை: அண்ணா அறிவாலயத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற தூய்மைப் பணியாளர்களை போலீசார் குண்டுகட்டாக தூக்கி அப்புறப்படுத்தினர்.

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், மாநகராட்சி பணிகளை தனியார் மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 5 மற்றும் 6-வது மண்டலங்களில் பணியாற்றி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

சுமார் 150 நாட்களுக்கும் மேலாக இந்த மண்டலத்தைச் சேர்ந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் சென்னை ரிப்பன் மாளிகை, மெரினா கடற்கரையில் அமைந்துள்ள உழைப்பாளர் சிலை, தலைமைச் செயலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தங்களின் எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் வகையில் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

இன்று 153வது நாளாக போராட்டத்தை தொடர்ந்த அவர்கள், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தை நோக்கி முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். 100க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு அருகில் உள்ள அண்ணா சாலையில் அமர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிரான வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியும், கோஷங்களை எழுப்பியும் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது அவர்களை காவல்துறையினர் குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனங்களில் ஏற்றினர். போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற தூய்மைப் பணியாளர்களை போலீசார் கைது செய்ய முயன்றபோது போலீசாருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இந்த போராட்டம் காரணமாக அப்பகுதி முழுவதும் பரபரப்பாக காணப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தூய்மைப் பணியாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

முன்னதாக, தூய்மைப் பணியாளர்கள் அண்ணா அறிவாலயத்தை நோக்கி முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதை முன்கூட்டியே அறிந்த சென்னை மாநகர காவல் துறை, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயம் முன்பு 200க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினரை பேருந்துகளுடன் குவித்திருந்தது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

