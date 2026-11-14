சிறுமின் உடல் புதைப்பா? ஜெம் வீரமணி வீட்டில் 6 மணிநேரத்திற்கு மேலாக நடந்த சோதனையில் கிடைத்தது என்ன?
ஜேசிபி இயந்திரம் மூலமாக ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதிகளிலும் அதிகாரிகள் பள்ளம் தோண்டி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
Published : November 14, 2026 at 10:22 PM IST
சென்னை: தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி வீட்டில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்டிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து, அங்கு 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படும் வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த விவகாரத்தில் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக அவரது வீட்டில் வேலை செய்பவர்கள், நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள், கார் ஓட்டுநர் 8-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சூழலில்தான், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்டிருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஜெம் வீரமணியின் கார் ஓட்டுநரான பாலாவிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் போது, அந்த வீட்டின் பின்புறத்தில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்டதை தாம் பார்த்ததாக அவர் போலீசாரிடம் கூறியதாக தெரிகிறது.
இதன் அடிப்படையில், இன்று பிற்பகல் முதல் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர், காவல்துறையினர், மாநகராட்சி ஊழியர்கள், வருவாய் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் ராயப்பேட்டையில் உள்ள வீரமணியின் வீட்டில் சோதனையை தொடங்கினர்.
முதற்கட்டமாக, வீட்டின் பின்புறத்தில் உள்ள நீச்சல் குளம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள தோட்டப் பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பின்னர், கார் ஓட்டுநர் பாலா அடையாளம் காட்டியதாகக் கூறப்படும் இடங்களிலும் பள்ளம் தோண்டி சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இதற்காக ஜேசிபி இயந்திரமும் வீட்டின் உள்ளே கொண்டுவரப்பட்டது. குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டுமின்றி வீட்டின் பின்புறம் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளிலும் அதிகாரிகள் பள்ளம் தோண்டி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
மாலை 6.30 மணி வரை சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் உடல்களோ, எலும்புகளோ அல்லது வேறு முக்கிய தடயங்களோ கண்டெடுக்கப்படவில்லை என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர். இந்த சூழலில், ஓட்டுநர் பாலா அளித்த வாக்குமூலத்தின் உண்மைத்தன்மை குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஜெம் வீரமணி தரப்பு வழக்கறிஞர் விக்னேஷ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "எந்தவிதமான முன்னறிவிப்பும் இன்றி எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் ஜேசிபி இயந்திரத்துடன் வந்து சோதனை நடத்தியுள்ளனர். அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைக்கு யாரும் இடையூறு செய்யவில்லை.
பல இடங்களில் பள்ளம் தோண்டி சோதனை நடத்திய போதிலும் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இந்த சோதனை நடவடிக்கையால் அந்த இடமே சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. காலையிலேயே சோதனைக்கு வந்த அதிகாரிகள், மாலையில் நோட்டீஸ் வழங்குவது ஏன்?
சோதனையின்போது சட்டவிரோதமான நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றிருந்தால் அது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தை நாடி முறையிடுவோம்" எனக் கூறினார்.
ஓட்டுநர் பாலா சிக்கியது எப்படி?
ஜெம் வீரமணியின் தனிப்பட்ட கார் ஓட்டுநராகவும், வீட்டுக் காவலாளியாகவும் பாலா தொடர்ந்து பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
இதனால் அந்த வீட்டில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் குறித்து அவருக்குத் தெரிந்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீஸார் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி ஒருவர், நீதிமன்றத்தில் அளித்த வாக்குமூலத்தில், ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் உள்ள நீச்சல் குளம் அமைந்துள்ள பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று தங்களை பாலா என்பவர் மிரட்டியதாகவும், அங்கு பேய் இருப்பதாகக் கூறி அச்சுறுத்தியதாகவும் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
சிறுமியின் இந்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் போலீஸார் பாலாவிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
பின்னர் அவர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் இந்த சோதனையை காவல்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் என போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.