நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிறுவனின் வலது காலுக்கு பதிலாக இடது காலில் அறுவை சிகிச்சை: மருத்துவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு
காயம் ஏற்பட்ட வலது காலுக்கு பதிலாக நல்ல நிலையில் இருந்த இடது காலில் மருத்துவர்கள் தவறுதலாக அறுவை சிகிச்சை செய்திருந்ததை கண்ட சிறுவனின் பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
Published : November 28, 2026 at 11:03 PM IST
திருநெல்வேலி: விபத்தில் காயமடைந்து நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுவனுக்கு வலது காலுக்கு பதிலாக இடது காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 2 மருத்துவர்கள் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சுத்தமல்லி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஷேக் அப்துல் சலாம். இவரது மகன் ரஹீம் (15). இவர் அங்குள்ள பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு விபத்து ஒன்றில் சிக்கிய ரஹீமுக்கு வலது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிறுவன் ரஹீம் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவப் பரிசோதனையில் மாணவனின் வலது கால் முட்டியில் ஜவ்வு விலகியிருப்பது தெரியவந்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடிவு செய்தனர். அதன்படி, மாணவனுக்கு அறுவை சிகிச்சையும் முடிந்தது.
ஆனால், காயம் ஏற்பட்ட வலது காலுக்கு பதிலாக நல்ல நிலையில் இருந்த இடது காலில் மருத்துவர்கள் தவறுதலாக அறுவை சிகிச்சை செய்திருந்தனர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுவன் ரஹீமின் குடும்பத்தினர், இதுதொடர்பாக மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டனர்.
இதன்பேரில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்துவதற்காக, மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டது.
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இந்தக் குழுவினர் சமீபத்தில் நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது பாதிக்கப்பட்ட மாணவன் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதனிடையே, சிறுவனின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், தவறுதலாக அறுவை சிகிச்சை செய்த 2 அரசு மருத்துவர்கள் மீது நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தற்போது போலீசாரும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது ஒருபுறம் இருக்க, சிறப்பு குழுவின் விசாரணை அறிக்கை, ஓரிரு நாட்களில் சுகாதாரத்துறையிடம் தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.