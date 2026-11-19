அன்பில் மகேஸை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கொடுங்கள்: நீதிமன்றத்தில் போலீஸ் மனு
தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து எவ்வளவு பணம் வாங்கப்பட்டது? எப்படி வாங்கப்பட்டது? அந்த பணம் அன்பில் மகேஸுக்கு எப்படி கைமாறியது என்பது குறித்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை முடிவு செய்துள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 5:18 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை மேலும் 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்கக் கோரி காவல்துறை சார்பில் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாக கூறி ரூ.100 கோடிக்கு மேல் லஞ்சம் கை மாறியதாக புகார் எழுந்தது. இதன்பேரில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவரும், திமுக நிர்வாகியுமான பி.டி.அரசகுமாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அரசகுமாரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மீதும் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, அவரது வீடு, அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த அக்டோபர் மாதம் 26-ம் தேதி அன்பில் மகேஸை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அன்பில் மகேஸ் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது ஜாமீனை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில், அன்பில் மகேஸை 5 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.
மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், அன்பில் மகேஸை 3 நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு அனுமதி வழங்கி நவம்பர் 2-ம் தேதி உத்தரவிட்டது. அதன்படி, விசாரணை முடிந்து நீதிமன்ற காவலில் அன்பில் மகேஸ் மீண்டும் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து எவ்வளவு பணம் வாங்கப்பட்டது? எப்படி வாங்கப்பட்டது? அந்த பணம் அன்பில் மகேஸுக்கு எப்படி கைமாறியது என்பது குறித்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை முடிவு செய்தது.
இதற்காக அன்பில் மகேஸ், முத்துக்குமார், சரவணன் ஆகியோரை 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக் கோரி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்த மனு மீதான விசாரணை, வரும் 24-ஆம் தேதி, ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வர உள்ளது.