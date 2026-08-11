அதிக லாபம் தருவதாக ஆசைக்காட்டி ரூ.77 லட்சம் மோசடி: பணத்தை இழந்தவர்கள் கண்ணீர்
பல மடங்கு லாபம் கிடைக்கும் என்ற ஆசையில் இந்நிறுவனத்தில் பலர் முதலீடு செய்ததோடு, தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களையும் சேர்த்துவிட்டு அவர்களையும் முதலீடு செய்ய வைத்துள்ளனர்.
Published : August 11, 2026 at 6:03 PM IST
பெரம்பலூர்: முதலீடு செய்த பணத்தைவிட பல மடங்கு அதிக லாபம் கொடுப்பதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, ஏராளமானோரிடம் ரூ.77 லட்சத்துக்கும் மேல் மோசடி செய்த கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
குறைந்த அளவில் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள்; அதிக லாபம் தருகிறோம் என ஆசைக்காட்டி ஏமாற்றும் சம்பவங்கள் ஆண்டுக்கு மூன்று, நான்கு முறையாவது நடந்து விடுகின்றன.
இதுதொடர்பான செய்திகள் தொடர்ந்து வெளிவரும் போதிலும், ஏமாறுபவர்கள் இருக்கவே செய்கிறார்கள் என்பதை இந்த சம்பவம் எடுத்துக் காட்டுகிறது.
பெரம்பலூர் மாவட்டம் அன்னமங்கலம் கிராமத்தில் QNET நிறுவனத்தின் பெயரை சிலர் பயன்படுத்தி, தங்களிடம் ரூ.77.60 லட்சம் வரை பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்டோர் இன்று புகார் அளித்தனர்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறியதன்படி, QNET நிறுவனத்தில் இருந்து வருவதாக தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட சிலர், கிராம மக்களை அணுகியுள்ளனர்.
அப்போது தங்கள் நிறுவனத்தில் பணம் முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி மக்களை நம்ப வைத்துள்ளனர்.
இதனை நம்பி அன்னமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த பலர், குறைந்தபட்சம் ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை முதலீடு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. ஒருவர் மூலம் மற்றொருவரை இத்திட்டத்தில் இணைக்குமாறும் அந்த கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
அவ்வாறு புதிய நபர்களை இணைத்தால், பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பரிசுப்பொருட்கள் கிடைக்கும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதன்படி சிலருக்கு பரிசுப்பொருட்களையும் கொடுத்துள்ளனர்.
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இதனை பார்த்த பலரும், இந்நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ததோடு, தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களையும் சேர்த்துவிட்டு அவர்களையும் முதலீடு செய்ய வைத்துள்ளனர்.
சில மாதங்களில் பல மடங்கு லாப பணத்தை தருகிறோம் என அந்த நபர்கள் கூறிச் சென்றதாக தெரிகிறது.
வருடங்கள் உருண்டோடின. முதலீடு செய்தவர்களுக்கு எந்த பணமும் வழங்கப்படவில்லை. 5 வருடங்களுக்கு பிறகே தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளோம் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தனர்.
இதையடுத்து, பணம் கொடுத்து ஏமாந்ததாக 30-க்கும் மேற்பட்டோர் பெரம்பலூர் மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் இன்று புகார் அளித்தனர்.
இதன் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய போலீசார், மோசடி நிறுவனத்தின் ஏஜென்ட்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த அதே கிராமத்தை வெங்கடேஷன் (41), லட்சுமணன் (39), அழகேசன் (40) ஆகிய 3 பேர் மீது 417,420 என இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த மோசடியில் முக்கிய நபராக கருதப்படும் சுரேஷ் என்பவர் வெளிநாட்டில் இருப்பது போலீசாருக்கு தெரியவந்துள்ளது. எனவே, அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே, தங்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பணத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போலீசாரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.