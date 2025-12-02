கோவையை உலுக்கிய கல்லூரி மாணவி பாலியல் வழக்கு; குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்த காவல்துறை
பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் முதற்கட்டமாக 50 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை போலீசார் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக மாவட்ட கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் போலீசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர்.
கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் கடந்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி இரவு கல்லூரி மாணவி ஒருவர் தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டு இருந்தார். அப்போது அங்கு மது போதையில் வந்த மூன்று பேர் அரிவாள் மற்றும் கத்தியை கொண்டு காரின் கண்ணாடியை உடைத்து தகராறில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் ஆண் நண்பரை தாக்கி விட்டு கல்லூரி மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு தப்பினர்.
இதனை தொடர்ந்து அங்கு வந்த பீளமேடு போலீசார் மாணவி மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகள் உதவியுடன் குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அடையாளம் கண்டனர். அதன்படி, சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த அண்ணன், தம்பிகளான கருப்பசாமி (30), காளீஸ்வரன் ( 28) மற்றும் இவர்கள் உறவினரான தவசி ஆகியோரை தேடிய நிலையில், துடியலூர் வெள்ளகிணறு பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்தவர்களை போலீசார் சுட்டுப் பிடித்தனர்.
மூவரும் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு பிடிக்கப்பட்ட நிலையில், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கபட்டனர். இந்நிலையில் அவர்கள் ஓரளவுக்கு குணமடைந்த நிலையில், மருத்துவமனையில் இருந்து கோவை மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டனர். பின்னர் 3 பேரையும் கடந்த நவம்பர் 27ஆம் தேதி ஒரு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையின் போது, அன்னூர் அருகே செரையாம்பாளையம் பகுதியில் நவம்பர் 2ஆம் தேதி காலை தேவராஜ் என்ற ஆட்டு வியாபாரியை இவர்கள் அடித்துக் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. மேலும், இவர்கள் கல்லூரி மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததும் அதே நாளில் தான் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதனிடையே கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், 30 நாட்களுக்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காவல் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில், பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கருப்பசாமி, காளீஸ்வரன், தவசி ஆகியோருக்கு எதிராக கோவை மாவட்ட கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி சிந்து முன்னிலையில் இன்று (டிச.2) குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணை மற்றும் அவர்களுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பத்தில் உள்ள தொடர்பு குறித்து முதற்கட்டமாக 50 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை போலீசார் தாக்கல் செய்துள்ளனர். மேலும் அவர்கள் மீது கடத்தல், நகை பறிப்பு , கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, ஒன்றாக இணைந்து குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுதல் (324(4), 140(3), 309(6), r/w 311, 70(1), 140(4), 115(2), 74, 76, 127(2), 64(2)(m) ,111(2)(b), 111(4) BNS ) என 11 பிரிவுகளில் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.