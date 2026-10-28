அன்பில் மகேஸிடம் விசாரணை நடத்த 5 நாட்கள் அனுமதி வேண்டும் - நீதிமன்றத்தில் காவல் துறை மனு
அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனு, சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பு நாளை (அக்டோபர் 29) விசாரணைக்கு வருகிறது.
Published : October 28, 2026 at 8:42 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக எழுந்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை 5 நாள்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் உள்ளிட்டவை வழங்க சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் அப்போதைய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
தற்போது சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜாமீன் கோரி அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு காவல் துறை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
அந்த மனுவில், 'தலைமறைவாக உள்ள முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துகுமார் உடனான தொடர்புகள், யார் யாரிடம் எவ்வளவு பணம் பெறப்பட்டுள்ளது? வேறு யார் இதில் இடைதரகர்களாக செயல்பட்டுள்ளனர்? பணப்பரிமாற்றங்கள் குறித்தும் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டியதுள்ளது. எனவே, அவரை 5 நாள்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்' என கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனு, சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பு நாளை (அக்டோபர் 29) விசாரணைக்கு வருகிறது.
இந்த நிலையில், அன்பில் மகேஸ் பொய்யமொழியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கக் கோரிய மனு குறித்து காவல் துறை தரப்பில் முறையிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.