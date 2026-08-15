சுதந்திர தின விழாவில் காவலருக்கு திடீர் நெஞ்சுவலி - மருத்துவமனையில் அனுமதி
நெஞ்சு வலியால் மயக்கம் அடைந்த காவலருக்கு CPR அவசர சிகிச்சை வழங்கியும் அந்த சிகிச்சை பலனளிக்கவில்லை.
Published : August 15, 2026 at 4:00 PM IST
சென்னை: ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவிற்கு இசை வாத்தியம் வாசிக்க வந்த காவலருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்ட நிலையில், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்.
இந்தியா முழுவதும் இன்று 80வது சுதந்திர தின விழா சிறப்பாக நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நமது மாநிலத்திலும் பல இடங்களில் நடைபெறும் சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிகள் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பதவி வகிக்கும் ஜோசப் விஜய் முதன்முறையாக கோட்டை கொத்தளத்தில் மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சருக்கு காவலர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது. வழக்கமாக காவலர்கள் இசை வாத்திய குழு இசைக்க, மூவர்ண கொடியை முதலமைச்சர் ஏற்றி மரியாதை செய்வது வழக்கம். அதேபோல் இன்றும் இசை வாத்தியம் வாசிக்க முதலமைச்சர் கொடி ஏற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது.
ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த நிகழ்ச்சியில் இசை வாத்தியம் வாசிக்க வந்த காவலருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு கீழே விழுந்தார். அவருக்கு அருகிலிருந்த காவலர்கள் உடனடியாக முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். இருப்பினும், அவர் சுய நினைவை இழந்து, மூச்சு பேச்சின்றி இருந்ததால், உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் வரவழைக்கப்பட்டது.
நாற்காலியில் அமர வைத்தவாறு காவலர்கள் அவரை ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் வரை தூக்கிச் சென்றனர். ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் இருந்த செவிலியர் உடனடியாக நெஞ்சு வலியால் மயக்கம் அடைந்த காவலருக்கு CPR அவசர சிகிச்சை வழங்கினார்.
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இருப்பினும் அந்த சிகிச்சை பலனளிக்கவில்லை. காவலருக்கு சுய நினைவு திரும்பாத நிலையில், அவர் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருக்கு வெண்டிலேட்டர் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்ற காவலர் திடீரென மயக்கம் அடைந்து கீழே விழுந்து சுய நினைவை இழந்த சம்பவம் காவலர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.