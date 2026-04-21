அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த காவலர் 'சஸ்பெண்ட்'

அரசு ஊழியரான முதல்நிலை காவலர் சட்ட நிபந்தனைகளையும், தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைகளையும் மீறியதால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட காவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 21, 2026 at 5:53 PM IST

தூத்துக்குடி: அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்ததாக முதல்நிலை காவலர் சபரி குமார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் கடம்பூர் ராஜு, திமுக சார்பில் கருணாநிதி, தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் பாலா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பாண்டி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிய சுழலில், தினமும் காலை, மாலை என வேட்பாளர்கள் தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்து வந்தனர். இன்று (ஏப். 21) மாலையுடன் தேர்தல் பிரச்சாரமும் நிறைவடைந்தது.

இந்த நிலையில், கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் முதல் நிலை காவலராக பணியாற்றி வருபவர் சபரி குமார் (33). இவர் கோவில்பட்டியில் உள்ள காவலர் குடியிருப்புப் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். தேர்தலுக்காக வேட்பாளர்கள் ஒருபுறம் வாக்கு சேகரித்து வந்த சூழலில் சபரி குமாரோ அதிமுக வேட்பாளர் கடம்பூர் ராஜுவுக்கு ஆதரவாக காவலர் குடியிருப்பில் வாக்கு சேகரித்துள்ளார்.

இது குறித்த தகவல் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதனுக்கு தெரிய வர, உடனடியாக விசாரணை நடத்தியுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட சூழலில், முதல் நிலை காவலர் சபரி குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள சூழலில், அரசு ஊழியர்கள் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவாக செயல்படக் கூடாது. நடுநிலையுடன் தேர்தல் ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் தேர்தலை சிறப்பாக நடத்த பணியாற்ற வேண்டும். வாக்குகள் சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபடக் கூடாது. அவர்களுக்கு எந்த கட்சிக்கு வேண்டுமானாலும் வாக்களிக்க உரிமை உள்ளது என்றாலும், ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடாது என நிபந்தனைகள் உள்ளன.

இந்த நிலையில் அரசு ஊழியரான முதல் நிலைக் காவலர் சட்ட நிபந்தனைகளையும், தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைகளையும் மீறியதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. வாக்குப் பதிவிற்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ள நிலையில், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட வேண்டிய காவலர் இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டு, பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

