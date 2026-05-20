தலைமைச் செயலகம் முன்பு மீண்டும் போராட்டம் நடத்திய காவலர் - நடந்தது என்ன?

கடந்த 2021-ல் சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவருக்கு ரத்த உறைதல் ஏற்பட்டதாகவும், அதன் காரணமாக சிறுமியின் பாதம் கருகியதாகவும் கூறி சிறுமியின் கால் பாதத்தை அகற்றினர்.

காவலர் கோதண்டபாணி
காவலர் கோதண்டபாணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 20, 2026 at 4:47 PM IST

சென்னை: தவறான சிகிச்சையால் மகளுக்கு கால் பாதம் அகற்றப்பட்டதாக கூறி தலைமைச் செயலகம் முன்பு காவலர் ஒருவர் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னையில் தலைமைக் காவலராக பணி புரிந்து வரும் கோதண்டபாணி என்பவரின் 13 வயது மகளுக்கு, மூன்று வயது முதலே சிறுநீரகப் பிரச்சினை இருந்ததாக தெரிகிறது. இதனால், எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிறுமி சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார். அங்குள்ள மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்த மாத்திரைகளை உட்கொண்டு வந்துள்ளார். இதனிடையே சிறுமிக்கு வலது காலில் கடுமையான அரிப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு, சிறுமி எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் மீண்டும் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவருக்கு ரத்த உறைதல் ஏற்பட்டதாகவும், அதன் காரணமாக சிறுமியின் பாதம் கருகியதாகவும் கூறியதாக கூறி சிறுமியின் கால் பாதம் அகற்றப்பட்டுள்ளது.

சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனையில் தவறான சிகிச்சை அளித்ததால் கால் பாதம் அகற்றப்பட்டதாக கூறி 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்று வருடங்களாக தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வரும் காவலர் கோதண்டபாணி இன்று காலை காவலர் சீருடையிலேயே தனது மகளுக்கு நடந்த சம்பவத்திற்கு நீதி கேட்டு சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

2021 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியின் போது தான் தனது மகளுக்கு தவறான அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு கால் பாதம் அகற்றப்பட்டதாகவும், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக தனது மகளுக்கு நடந்த அநீதிக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை எனவும் காவலர் கோதண்டபாணி பாதிக்கப்பட்ட தனது மகளுடன் தலைமைச் செயலகம் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

இதனிடையே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காவலர் கோதண்டபாணியை அங்கிருந்து அழைத்து சென்ற காவலர்களுக்கும் வார்த்தை தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் முதல்வர் விஜய்யை பார்க்க வேண்டும் என கோதண்டபாணி தெரிவித்தார். தொடர்ந்து கோதண்டபாணி மற்றும் அவரது மகளை தடுத்து நிறுத்திய காவல் துறையினர் அவர்களை காவல்துறை வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர். இந்த சம்பவத்தில் தலைமைச் செயலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

