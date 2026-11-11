தமிழகம் முழுவதும் போலீசார் 48 மணி நேர அதிரடி சோதனை - 882 பேர் கைது
796 தொடர் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த வழக்கமான குற்றவாளிகளின் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் வகையில், அவர்கள் தீவிரக் கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டனர்.
Published : November 11, 2026 at 8:38 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 48 மணி நேரம் போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தியதில் 15,000 மேற்பட்ட சமூக விரோதிகள் கண்காணிக்கப்பட்டதோடு, பல்வேறு வழக்குகளில் மொத்தம் 882 பேர் கைது கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோரைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் நவம்பர் 9 மற்றும் 10 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் காவல்துறையினர் நடத்திய மாநிலம் தழுவிய சிறப்பு அதிரடி சோதனையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கண்காணிக்கப்பட்டு, பல்வேறு குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலில்,
தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் கடந்த நவம்பர் 9, 10 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மாநிலம் முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த சிறப்பு சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையின்போது 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சமூக விரோதச் செயல்களில் ஈடுபடுவோரும், ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களும் தீவிரமாகச் சோதனை செய்யப்பட்டன.
குற்றச் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், போதைப்பொருள் விநியோக வலைப்பின்னல்களைக் கண்டறிந்து தடுத்தல், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாத்தல் உள்ளிட்ட நோக்கங்களுடன் இந்த 48 மணி நேர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் குற்றச்செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்த பலர் கைது செய்யப்பட்டதுடன், மேலும் பலர் தொடர் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.
ரவுடிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை
தமிழக காவல்துறையின் ஒருங்கிணைப்புடன் 8,626 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளின் வீடுகளிலும், அவர்கள் தொடர்புடைய இடங்களிலும் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் விளைவாக, 443 குற்றவாளிகள் உடனடியாகக் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர். மேலும், 796 தொடர் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த வழக்கமான குற்றவாளிகளின் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, அவர்கள் தீவிரக் கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டனர்.
போதைப் பொருள் விற்பனையாளருக்கு எதிரான நடவடிக்கை
போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை, கொலை உள்ளிட்ட வன்முறைக் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிராக சமரசமற்ற வகையில் தமிழ்நாடு காவல்துறை இலக்குக் குறிவைத்துச் சோதனைகளை மேற்கொண்டது. இந்தச் சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது, மாநிலம் முழுவதும் 1,624 போதைப்பொருள் குற்றவாளிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டனர். இதன் விளைவாக, சட்டவிரோதமாகப் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 77 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அதேபோல், பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் கொலை மற்றும் காயம் ஏற்படுத்துதல் தொடர்பான வழக்குகளில் ஏற்கெனவே தொடர்புடையவர்கள், சிறையிலிருந்து சமீபத்தில் விடுதலையானவர்கள் உள்ளிட்ட 2,924 குற்றவாளிகள் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டனர். இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் மூலம் 163 புதிய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டதுடன், 167 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
போக்குவரத்து விதிமுறைகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை
மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் நகர்ப்புறச் சாலைகளில் ஆபத்தான முறையில் வாகனங்களை இயக்குவதால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தடுக்கும் வகையில் இந்தச் சிறப்பு நடவடிக்கையில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது.இதன்படி, தீவிர வாகனச் சோதனைகள் மூலம் போக்குவரத்து விதிகளை மீறிய ஆயிரக்கணக்கான வாகன ஓட்டிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
மாநிலம் முழுவதும் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதாக 2,865 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. ஆபத்தான முறையில் வாகனங்களை இயக்கியதாக 1,243 வழக்குகளும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேக வரம்பை மீறி அதிவேகமாக வாகனங்களை இயக்கியதாக 998 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன.
ட்ரோன் மூலம் கண்காணிப்பு
குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், காவல்துறையினரின் ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தி கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன்மூலம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்களைக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில், பொது இடங்களில் மது அருந்தியதற்காக 1,859 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. மேலும், 195 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர். அனைத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநகராட்சிப் பகுதிகளிலும் ட்ரோன் மூலம் கண்காணிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.
உளவுத்துறை கண்காணிப்பு
குற்றச்சம்பவங்கள் தொடர்பான அச்சுறுத்தல்களைக் குறைப்பதற்கும், நிலுவையில் உள்ள நீதிமன்ற உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கும், சிறப்புப் பிரிவினர் மற்றும் உள்ளூர் காவல் நிலையங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டன.
இதன்படி, ஆழமாகக் கண்காணிக்க வேண்டிய குற்றப் பின்னணி கொண்ட 1,057 குற்றவாளிகள், அவர்கள் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவதால் பொதுமக்களின் அமைதிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் ஏற்படக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களைக் கருத்தில் கொண்டு காவல்துறையினரால் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டனர்.
மேலும், நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை விரைந்து முடிக்கும் வகையில், தலைமறைவாக இருந்து வந்தவர்கள் மற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு இணங்காத குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக நிலுவையில் இருந்த 73 பிணையில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் இந்த இரண்டு நாள் சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது நிறைவேற்றப்பட்டன.
தமிழ்நாடு காவல்துறை, மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பேணுதல், சமூக அமைதியை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைப் பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றில் தனது உறுதியான அணுகுமுறையை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் எந்தவொரு சமூக விரோதச் செயல்களுக்கும் எதிராகவும், இதுபோன்ற தீவிரமான, முன்னெச்சரிக்கை அடிப்படையிலான சிறப்புச் சோதனை மற்றும் அதிரடி நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்ன தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.