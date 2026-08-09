கல்லூரி மாணவர்கள் தங்கியுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை
மாணவர்களின் அறைகள், குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள சந்தேகத்திற்குரிய இடங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்து தனிப்படை உதவியுடன் தீவிர ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
Published : August 9, 2026 at 12:15 PM IST
சென்னை: போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், செங்கல்பட்டு அருகே கல்லூரி மாணவர்கள் தங்கியுள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் 100 -க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பொத்தேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இயங்கி வரும் தனியார் கல்லூரிகளில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் மாணவர்கள் தங்கி கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இங்குள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் தங்கியிருக்கும் மாணவர்கள் சிலர் கஞ்சா மற்றும் உயர் ரக போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதாகவும், சட்ட விரோதமாக போதைப் பொருட்கள் வைத்திருப்பதாகவும் காவல் துறையினருக்கு அடுத்தடுத்து ரகசியப் புகார்கள் வந்தன.
அந்த புகார்களின் அடிப்படையில் 3 உதவி ஆணையர்கள் தலைமையிலான 100 -க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளை சுற்றி வளைத்து, இன்று (ஆகஸ்ட் 9) காலை முதல் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, மாணவர்களின் அறைகள், குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள சந்தேகத்திற்குரிய இடங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்து தனிப்படை உதவியுடன் தீவிர ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதனால் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பை சுற்றி போலீசார் பலத்த கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
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ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று போலீசாரின் திடீர் சோதனையால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் இந்த சோதனையின் முடிவிலேயே கைப்பற்றப்பட்ட போதைப்பொருட்களின் விவரங்கள் மற்றும் பிடிபட்ட நபர்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிக்கும் போதைப் பொருள் பழக்கத்தை முற்றிலும் ஒழிக்கும் நோக்கில் குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
போதைப் பொருள் ஒழிப்பு குறித்து தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு வகையில் விழிப்புணர்வு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கையாக தீவிர காவல் கண்காணிப்பு இருந்து வரும் நிலையில், கல்லூரி மாணவர்கள் தங்கியிருக்கும் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் போலீசார் நடத்திய இந்த திடீர் சோதனையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.