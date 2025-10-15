வெளிநாட்டு தூதரகங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்; விஷமிகளை கைது செய்ய க்ரைம் போலீஸார் தீவிரம்!
மர்ம நபர்கள் vpn-ஐ பயன்படுத்தி முகவரிகளை மாற்றி இதே போன்று வெடிகுண்டு விடுத்து வருவதால், போலீசார் அவர்களை கண்டுபிடிப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Published : October 15, 2025 at 6:12 PM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள வெளிநாட்டு தூதரகங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சமீப காலமாக பல்வேறு முக்கிய பிரமுகர்களின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு மர்மநபர்களால் மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வரும் சம்பவம் தொடர்கதையாகி வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னை விமான நிலையம், ரயில் நிலையங்கள், தனியார் பள்ளி - கல்லூரிகள், மருத்துவமனை, வழிபாட்டு தலங்கள், திரை நட்சத்திரங்களின் வீடுகளுக்கு மர்ம ஆசாமிகள் மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, தலைமைச் செயலகம், டிஜிபி அலுவலகம், நடிகை திரிஷா இல்லம், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைமை அலுவலகம் உட்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு தொடர்ந்து டிஜிபி அலுவலக மின்னஞ்சல் மூலமாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம், கேசவப் பெருமாள் கோயில் தெருவில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் வீட்டில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று அதிகாலை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் மிரட்டல் வந்தது.
இதையடுத்து, மோப்பநாய் உதவியுடன் போலீசார் சோதனை செய்ததில் புரளி என தெரியவந்தது. அதேபோல, சென்னையில் உள்ள வெளிநாட்டு தூதரகங்களுக்கு இன்று வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, தாய்லாந்து, ரஷ்யா, சிங்கப்பூர் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளின் துணை தூதரக அலுவலகங்களில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டு இருப்பதாக டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு வந்த மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் வெடிகுண்டு செயலிழப்பு அதிகாரிகளுடன் தூதரக அலுவலகங்களுக்கு விரைந்து சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டலும் புரளி என்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார், போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கும் நபர்களை தேடி வருகின்றனர். மேலும், வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் வரும் மின்னஞ்சலின் ஐ.பி. முகவரி என்ன? என்பது குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், சைபர் கிரைம் போலீசார் உதவியுடனும் அவர்களை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.