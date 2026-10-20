காவலர் நினைவு நாள் நிகழ்ச்சி; முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு - சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்
நேப்பியர் பாலம் முதல் லைட் ஹவுஸ் வரையிலான காமராஜர் சாலையில் வர்த்தக மற்றும் கனரக வாகனங்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 8:25 PM IST
சென்னை: காவலர் நினைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் நாளை முதல்வர் விஜய் பங்கேற்க உள்ளதால் சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
காவலர் நீத்தார் நினைவு நாள் அணிவகுப்பு நாளை காலை 8 மணிக்கு மயிலாப்பூரில் உள்ள காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதையொட்டி காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை சென்னையில் குறிப்பிட்ட சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதில் சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் இருந்து காந்தி சிலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள், காரனீஸ்வரர் கோவில் தெரு சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி, காரனீஸ்வரர் பக்கோடா தெரு, அம்பேத்கர் பாலம், நடேசன் சந்திப்பு வழியாகச் செல்லலாம்.
உழைப்பாளர் சிலையிலிருந்து காந்தி சிலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள், உழைப்பாளர் சிலை சந்திப்பில் இருந்து வாலாஜா சாலை வழியாகத் தங்கள் இலக்கை அடையலாம். ஐஸ் ஹவுஸ் சந்திப்பிலிருந்து காமராஜர் சாலை நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள், பெசன்ட் சாலை சந்திப்பில் இருந்து கண்ணகி சிலை சந்திப்பு நோக்கித் திருப்பிவிடப்படும்.
எம்.ஆர்.டி.எஸ். ரயில் நிலையம் – ஆர்.கே. சாலை சந்திப்பைக் கடந்து காந்தி சிலை நோக்கி வாகனங்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை. அந்த வாகனங்கள் லைட் ஹவுஸ் எம்.ஆர்.டி.எஸ். சாலை, லாயிட்ஸ் சாலை, காமராஜர் சாலை வழியாகத் தங்கள் இலக்கை அடையலாம்.
மயிலாப்பூரில் இருந்து பாரிஸ் நோக்கிச் செல்லும் மாநகரப் பேருந்துகள், ராயப்பேட்டை முதல் சந்திப்பு, மியூசிக் அகாடமி சந்திப்பு, டி.டி.கே. சாலை, இந்தியன் வங்கி சந்திப்பு, ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை, அரசு பொது மருத்துவமனை சந்திப்பு, அண்ணா சாலை வழியாக இயக்கப்படும்.
கதீட்ரல் சாலையில் இருந்து லைட் ஹவுஸ் நோக்கிச் செல்லும் 27D வழித்தட மாநகரப் பேருந்துகள், வி.எம். தெருவில் திருப்பிவிடப்பட்டு, லஸ் சந்திப்பு, லஸ் சர்ச் சாலை, டி சில்வா சாலை, பக்தவத்சலம் சாலை, டாக்டர் ரங்கா சாலை, பீமனா கார்டன் சந்திப்பு, சி.பி. ராமசாமி சாலை, சீனிவாசன் தெரு, ஆர்.கே. மடம் சாலை வழியாக இயக்கப்படும்.
மேலும், நேப்பியர் பாலம் முதல் லைட் ஹவுஸ் வரையிலான காமராஜர் சாலையில் வர்த்தக மற்றும் கனரக வாகனங்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து மாற்றங்களுக்கு ஏற்பத் தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடவும் காவல்துறையினருக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
மேலும் வடகிழக்குப் பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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இந்தநிலையில் சென்னை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அப்போது குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் குடிநீர் மற்றும் பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டங்கள், பராமரிக்கப்பட்டு வரும் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்கள், ஆய்வில் உள்ள புதிய குடிநீர் மற்றும் பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்து உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் பொறியாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.