காவலர் வீரவணக்க நாள்: நினைவுச் சின்னம் முன்பு மலர்வளையம் வைத்து முதல்வர் விஜய் மரியாதை
காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய் டிஜிபி தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் மரக்கன்றை நட்டு வைத்தார்.
Published : October 21, 2026 at 2:21 PM IST
சென்னை: வீரமரணம் அடைந்த காவலர்களைக் கௌரவிக்கும் வகையில் காவலர் நினைவுச் சின்னம் முன்பாக மலர்வளையம் வைத்து முதலமைச்சர் விஜய் மரியாதை செலுத்தினார்.
கடந்த 1959ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 21ஆம் தேதி, லடாக்கின் ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் இந்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையைச் சேர்ந்த 10 காவலர்கள் மீது சீன ராணுவத்தினர் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர்.
இந்தத் தாக்குதலில் வீரமரணமடைந்த காவலர்களின் தியாகத்தைப் போற்றும் வகையில், ஆண்டுதோறும் நாடு முழுவதும் அக்டோபர் 21ஆம் தேதி காவலர் வீரவணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. நாட்டின் பாதுகாப்பு, அமைதி மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வீரமரணமடைந்த காவலர்களின் தியாகத்தை நினைவுகூரும் வகையிலும் இந்நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
மலர்வளையம் வைத்து முதலமைச்சர் விஜய் மரியாதை
இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள காவலர் நினைவுச் சின்னத்தில் இன்று (அக்.21) மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டு, காவலர் நினைவுச் சின்னத்தில் மலர்வளையம் வைத்து வீரமரணமடைந்த காவலர்களின் தியாகத்தை நினைவுகூர்ந்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய் அவ்வளாகத்தில் மரக்கன்றை நட்டு வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். லெப்டினன்ட் ஜெனரல் உல்ஸாஸ் கிர்பெக்கர், சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்கள், ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை இயக்குநர்கள், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹேலன் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோரும் காவலர் நினைவுச் சின்னத்தில் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், வீரமரணமடைந்த காவலர்களின் தியாகத்தைப் போற்றும் வகையில் 120 குண்டுகள் முழங்க முழு அணிவகுப்பு மரியாதை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, உயிர்த் தியாகம் செய்த காவலர்களின் நினைவாக இரண்டு நிமிடங்கள் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
கடந்த ஓராண்டில் பணியின்போது வீரமரணமடைந்த தமிழ்நாடு காவல்துறையைச் சேர்ந்த 6 பேர் உட்பட, இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் என மொத்தம் 154 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்களின் தியாகத்தை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
7 காவலர்களின் குடும்பங்களுக்கு தனிநபர் விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகைக்கான ஆணை
மேலும், தமிழ்நாடு காவல்துறையில் பணிபுரிந்து பணியின்போது உயிரிழந்த 6 காவலர்களின் குடும்பங்கள் மற்றும் கோமா நிலையிலுள்ள ஒரு காவலர் என மொத்தம் 7 காவலர்களின் குடும்பங்களுக்கு, தமிழ்நாடு அரசின் சம்பளத் தொகுப்புத் திட்டத்தின்கீழ் தனிநபர் விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகையாக மொத்தம் 5 கோடியே 96 லட்சம் ரூபாய்க்கான ஆணைகளை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.
காவலர்களின் அர்ப்பணிப்பு போற்றுதலுக்குரியது
முன்னதாக, காவலர் வீரவணக்க நாளை முன்னிட்டு சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், ”1959-ஆம் ஆண்டு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் தாய்நாட்டைக் காப்பதற்காக வீரமரணமடைந்த 10 மத்திய ரிசர்வ் காவல் படைக் காவலர்களின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தியாகத்தைப் போற்றும் காவலர் வீரவணக்க நாளில், நாட்டில் அமைதியையும், சட்டம்-ஒழுங்கையும் நிலைநாட்டும் உயரிய கடமையில் தங்களது இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த காவல் துறையினர் அனைவருக்கும் வீர வணக்கங்கள்.
இயற்கைப் பேரிடர்கள், விபத்துகள், குற்றச் சம்பவங்கள், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் சூழல்கள் எனப் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு, துணிவுடனும், விழிப்புடனும் பணியாற்றும் காவலர்களின் அர்ப்பணிப்பு போற்றுதலுக்குரியது.
கடமையின் பாதையில் இன்னுயிர் நீத்து, அமரர்களான வீரத் தியாகிகளுக்குத் தலைவணங்கி அஞ்சலி செலுத்துவதோடு, காலநேரம் கருதாமல், அயராது உழைத்து, நாட்டின் அரணாகத் திகழும் காவல் துறையினரின் உன்னதப் பணிகளைப் போற்றிடுவோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.