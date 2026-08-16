'கஞ்சா வாங்கினால் போதை மாத்திரை இலவசம்' - ஆஃபர் முறையில் கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது
கைதான இருவரிடம் இருந்து விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 2 கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா, 50 டைட்டோல் என்ற போதை மாத்திரைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : August 16, 2026 at 8:54 AM IST
சென்னை: பல்லாவரம் அருகே கஞ்சா வாங்கினால் போதை மாத்திரை இலவசம் என ஆஃபர் முறையில் கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த இரண்டு சரித்திர பதிவேடு கொண்ட குற்றவாளிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த திருநீர்மலை சர்வீஸ் சாலையில் கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக சங்கர் நகர் காவல் நிலைய போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில், சட்டம் ஒழுங்கு ஆய்வாளர் ராஜசேகரன் தலைமையில் 4 பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கடந்த 2 நாட்களாக சர்வீஸ் சாலையில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
அப்பகுதி முழுவதும் சல்லடை போட்டு தேடிய போது, சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் சுற்றித் திரிந்த இரண்டு நபர்களை போலீசார் அழைத்தனர். அப்போது, அவர்கள் போலீசாரிடம் சிக்காமல் இருக்க தலைதெரிக்க அங்கிருந்து ஓடியுள்ளனர்.
அதனால், சந்தேகமடைந்த போலீசார், அவர்களை விரட்டி பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள் அனகாபுத்தூரை சேர்ந்த நந்தா (எ) சனிக்கிழமை (21) மற்றும் கோபி (எ) கோபி சங்கர் (20) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், இருவரும் பம்மல், அனகாபுத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்ததும் விசாரணையில் அம்பலமானது.
அதுவும் இது வாங்கினால் இது ஃப்ரீ என்பது போல, கஞ்சா வாங்கினால் போதை மாத்திரை இலவசம் என ஆஃப்ரில் விற்பனை செய்து வந்ததும், அவர்கள் இருவரும் பலமுறை சிறைக்கு சென்ற சரித்திர பதிவேடு கொண்ட குற்றவாளிகள் என்பது போலீசாருக்கு தெரியவந்தது.
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அவர்களிடம் இருந்து விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 2 கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா, 50 டைட்டோல் என்ற போதை மாத்திரைகள் மற்றும் அவர்களின் செல்போன்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அதனையடுத்து, இவரிடமும் இதில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? இதுவரை யாருக்கெல்லாம் விற்பனை செய்தனர்? யாரிடம் இருந்து கஞ்சா, போதை மாத்திரைகளை வாங்குகிறார்கள் என பல கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக இருவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, நீதிபதி முன் ஆஜர்ப்படுத்தி அவர்களை சிறைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பல்லாவரம் பகுதியில் கஞ்சா, போதைப்பொருள் விற்பனை செய்த இரண்டு இளைஞர்களை போலீசார் விரட்டி பிடித்து கைது செய்தது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.