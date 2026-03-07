திருடி விட்டு போலீசாரிடமே 'லிப்ட்' கேட்டவர்; கையும் களவுமாக மாட்டிக் கொண்ட சம்பவம்
சசிக்குமாரிடம் இருந்து தாலி செயினை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : March 7, 2026 at 1:11 PM IST
தூத்துக்குடி: வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் கைவரிசை காட்டி விட்டு தப்பிய திருடன், போலீசாரிடமே 'லிப்ட்' கேட்டு மாட்டிக் கொண்ட சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
தூத்துக்குடி சிப்காட் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சிவஜோதி நகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் ஷிப்பிங் கம்பெனி உரிமையாளர் மகாராஜன் மற்றும் அவரது மனைவி சிவ கமலா (43) தம்பதி.
நேற்று (மார்ச் 6) இவர்களது வீட்டிற்குள் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர், சிவ கமலாவின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி, அவர் அணிந்திருந்த 7 சவரன் தங்கத்தாலி செயினை அறுத்துக் கொண்டு ஓட முயற்சித்துள்ளார். அதனால் செய்வதறியாது தவித்த சிவ கமலா, திருடனிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக அவரது கையை கடித்து காயம் ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
இருந்தும், அந்த நபர், சிவ கமலாவின் தாலி செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பி ஓடிவிட்டார். பின்னர், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிவ கமலா சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதனடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த சிப்காட் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மேலும், அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்த போலீசார், குற்றவாளி குறித்த போட்டோவை காவல்துறையினரின் வாட்ஸ் ஆப் குழுவில் அனுப்பி தேடிக் கொண்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில், விரல் ரேகை பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் பிரேம்குமார் தூத்துக்குடி பசும்பொன் நகர் பகுதி வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது, வழிமறித்த ஒருவர் தன்னை அருகிலுள்ள பகுதியில் விட்டு விடுமாறு 'லிப்ட்' கேட்டுள்ளார். அப்போது அவரது கையில் கடிபட்ட காயம் இருந்துள்ளது.
அதைப் பார்த்து சந்தேகமடைந்த உதவி ஆய்வாளர் பிரேம் குமார், அந்த நபர் காவல்துறை குரூப்பில் கிடைத்த புகைப்படத்தில் இருந்தவரை போல் இருந்ததால், அவரை பிடித்து விசாரித்துள்ளார். அதில், வீட்டிற்குள் நுழைந்து பெண்ணிடம் தாலி செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பிய நபர் தான் என்பது நிரூபணமானது. அதைத் தொடர்ந்து, உதவி ஆய்வாளர் பிரேம்குமார் சம்பந்தப்பட்ட போலீசருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.
அந்த தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், கையும் களவுமாகச் சிக்கிய நபரை பிடித்து விசாரணை செய்தனர்.
அதில், அவர் தூத்துக்குடி டிஎம்பி காலனி பகுதியை சேர்ந்த சசிகுமார் (30) என்பதும், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமான நிலையில் மாமியார் வீட்டில் வசித்து வருவதும் தெரிய வந்தது. மேலும், கான்கிரீட் வேலை செய்பவர் போல நோட்டமிட்டுச் சுற்றி வந்து, ஆட்கள் குறைவாக இருக்கும் வீட்டில் கைவரிசை காட்டியதும் தெரிய வந்தது. பின்னர், குற்றத்தை உறுதி செய்த போலீசார், சசிகுமார் வைத்திருந்த தாலி செயினை பறிமுதல் செய்து, அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.