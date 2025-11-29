கோவை அரசு ஊழியர்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் அடுத்தடுத்து கொள்ளை - 3 பேரை சுட்டுப்பிடித்த போலீசார்
கொள்ளை சம்பவம் குறித்து கவுண்டம்பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, மோப்ப நாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
Published : November 29, 2025 at 11:10 AM IST
கோயம்புத்தூர்: கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் 10-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் 3 கொள்ளையர்களை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்தனர்.
கோவை கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள வீட்டு வசதி வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மொத்தம் 1,848 வீடுகள் உள்ளன. இங்குள்ள வீடுகளில் அரசு அலுவலர்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் காலையில் பணிக்கு சென்றால் மதிய உணவு இடைவேளை அல்லது மாலையில் தான் வீடு திரும்புவார்கள். இதனால் குறிப்பிட்ட வீடுகள் பகல் நேரங்களில் பெரும்பாலும் பூட்டியே இருக்கும். ஒரு சில வீடுகளில் மட்டுமே ஆட்கள் இருப்பார்கள்.
இந்த நிலையில், இங்கு ஏ பிளாக்கில் உள்ள 3 வீடுகள், சி பிளாக்கில் 10 வீடுகள் என மொத்தம் 13 வீடுகளில் நேற்று (நவ.28) பிற்பகலில் திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்றது. இது குறித்து வீட்டின் உரிமையாளர்களுக்கு அருகில் குடியிருப்பவர்கள் தகவல் அளித்த நிலையில், அவர்கள் வீடுகளுக்கு விரைந்து வந்து பார்த்தனர். அப்போது போது பீரோக்களில் இருந்த பணம், நகை ஆகியவை திருடப்பட்டது தெரிய வந்தது. இது குறித்து உடனடியாக கவுண்டம்பாளையம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், 56 பவுன் தங்க நகைகள், ரூ.3 லட்சம் ரொக்கம், வெள்ளிப் பொருட்கள் ஆகியவை திருட்டுப் போனது தெரிய வந்தது. அங்கு ஒரு குடியிருப்பில் வசிக்கும் நில எடுப்புப் பிரிவு வருவாய் அலுவலரின் வீட்டில் மட்டும் 30 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டிருந்தது.
இதனை தொடர்ந்து, சம்பவம் நடைபெற்ற வீடுகளுக்கு மாநகர காவல் ஆணையர் ஆ. சரவணசுந்தர் நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார். இந்த சம்பவம் குறித்து கவுண்டம்பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, மோப்ப நாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குடியிருப்பு பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு சி பிளாக்கில் ஒரு வீட்டில் திருட்டு நடைபெற்றதாக குடியிருப்புவாசிகள் கூறினர். மேலும் பகல் நேரங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பணிக்கு சென்று விட்டு, மதியம் அல்லது மாலை நேரத்தில் தான் வீடு திரும்புவார்கள் என்று தெரிந்தவர்கள் அல்லது அரசு குடியிருப்பு பகுதியை பற்றி நன்கு அறிந்தவர்கள் யாரோ தான் இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டிருக்க முடியும் என்று கூறினர்.
இந்த நிலையில், இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், குனியமுத்தூர் குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் பதுங்கி இருந்த 3 கொள்ளையர்களை போலீசார் இன்று (நவ.29) சுட்டுப் பிடித்தனர். அவர்களுக்கு காலில் காயமடைந்திருப்பதால் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் யார்? எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்? என்பது குறித்த விவரத்தை காவல் துறையினர் இன்னும் வெளியிடவில்லை.