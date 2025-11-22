ETV Bharat / state

இரு தரப்பினருக்கிடையே மோதல் - திமுக கவுன்சிலர் உட்பட 21 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு!

இருதரப்பினருக்கிடையே நடந்த மோதலில் இருசக்கர வாகனம், ஆட்டோ உள்ளிட்ட பொதுச் சொத்துக்களை அடித்து சேதப்படுத்தியுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.

சத்துவாச்சாரி காவல்நிலையம்
சத்துவாச்சாரி காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 22, 2025 at 6:09 PM IST

வேலூர்: முன்விரோதம் காரணமாக இரு தரப்பினருக்கிடையே நடந்த மோதல் சம்பவத்தில், திமுக கவுன்சிலர் உட்பட 21 பேர் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் ஏரியூர் - அலமேலுமங்காபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் கூலித் தொழிலாளியான சேட்டு - இந்திராணி (55) தம்பதி. இவர்கள் மகன்கள் ரவி அவரது மனைவி சரிதா மற்றும் மற்றொரு மகன் அசோக் குமார் ஆகியோர் கூட்டுக் குடும்பமாக வசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த 19 ஆம் தேதி இரவு 8.45 மணியளவில், அசோக் குமார் மற்றும் அவரது நண்பர்களான ஹரிகரண், பரத், பிரபாகரன், ஜெயபிரகாஷ் ஆகிய 5 பேரும் மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது அங்கு வந்த விக்ரம், சாய் தினேஷ், அஜித், நாய் நரேஷ், பாபு, லோகேஷ் ஆகியோர் அசோக்குமார் மற்றும் ஹரிகரணிடம் போதையில் வாக்குவாதம் செய்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து, இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியுள்ளது.

தொடர்ந்து, இந்த சண்டையை தட்டி கேட்பதற்காக சென்ற அசோக் குமார் உள்ளிட்டவர்களை லோகேஷ், நவீன்குமார், ரமேஷ், ஆனந்தன் சரவணன் ஆகியோர் கத்தியால் தாக்கியதாகவும், ஹரிகரணின் இரு சக்கர வாகனத்திற்கு தீ வைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து, இரவு 10.30 மணியளவில் இந்திராணி வீட்டிற்கு கூட்டமாக வந்த லோகேஷ், நவீன்குமார், ரமேஷ், கிஷோர், ஆகாஷ், பாச்சி சதிஷ், மாதவன், வெங்கட், பாலாஜி உள்ளிட்ட 21 பேரும் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, கத்தியால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தும் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அதில், இந்திராணிக்கு நெற்றியில் காயம் ஏற்பட்டது. மேலும், அங்கிருந்த ஸ்கூட்டர், பைக், மின் ஆட்டோ ஆகியவற்றையும் சேதப்படுத்தி சென்றுள்ளனர். குறிப்பாக, ’அசோக்கை கொலை செய்யாமல் விடமாட்டோம்’ எனவும் அந்த நபர்கள் மிரட்டி விட்டுச் சென்றதாக தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: வேலூரில் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்ட பலே கில்லாடிகள் கைது... சிக்கியது எப்படி?

அதனால், அதிர்ச்சி அடைந்த இந்திராணி சத்துவாச்சாரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், 27-வது வார்டு திமுக மாமன்ற உறுப்பினர் சதீஷ் உட்பட 21 பேர் மீதும் BNS Act 283/2025-ன் படி 191(2), 191(3), 296(b), 115(2), 118(1), 351(3), 109 BNS r/w 3(1) (பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவித்தல் எதிரான சட்டம் - 1992) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களை தேடி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்த தாக்குதல் சம்பவம் முன்விரோதம் காரணமாக அரங்கேறியதாக தெரியவந்துள்ளது.

இது குறித்து போலீசார் கூறுகையில், “ஏரியூர் பகுதியில் நடந்த தாக்குதல், சேதப்படுத்தல் மற்றும் மிரட்டல் சம்பவம் தொடர்பாக 21 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து அனைவரையும் கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். மேலும், சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படாமல் தடுக்க போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றவாளிகள் யாரும் தப்ப முடியாது. அனைவர் மீதும் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.

