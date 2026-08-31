பிரியாணி பாத்திரத்தில் உடல் பாகங்கள்: மணிப்பூர் சென்று கொலையாளிகளை தட்டித்தூக்கிய சென்னை போலீஸ்!
கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் இருவரையும் மணிப்பூரிலுள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய நிலையில், நேற்றிரவு விமான மூலம் சென்னை அழைத்து வந்தனர்.
Published : August 31, 2026 at 9:41 AM IST
சென்னை: கூடுவாஞ்சேரியில் பெண்ணை கொலை செய்து உடற்பாகங்களை பிரியாணி பாத்திரத்தில் சமைத்த விவகாரத்தில் கைதான கணவன் - மனைவி இருவரும் மணிப்பூரிலிருந்து சென்னைக்கு விமானம் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டனர்.
ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி ஆக்ரா ரயில் நிலையம் சென்றடைந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பொதுப்பெட்டியில் கேட்பாரற்று கிடந்த ஒரு சூட்கேஸிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசவே, பயணி அளித்த தகவலின் பேரில் ரயில்வே போலீசார் அதை சோதனையிட்டனர். அதில், மனித உடற்பாகங்கள் இருந்ததையடுத்து போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர்.
சி.சி.டி.வி-யில் சிக்கிய கொலையாளிகள்
அந்த சூட்கேஸினுள் வைக்கப்பட்டிருந்த உடற்பாகங்கள் சென்னையைச் சேர்ந்த ஜவுளிக்கடை கவரால் சுற்றப்பட்டிருந்ததையடுத்து, வழக்கின் விசாரணை சென்னை நோக்கித் திரும்பியது.
இதையடுத்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான சி.சி.டி.வி கேமரா காட்சிகளை ரயில்வே போலீஸார் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து சிவப்பு நிற சூட்கேஸ் ஒன்றை கொண்டுவந்த காட்சிகள் போலீஸாருக்கு கிடைத்தன.
அந்த ஜோடி சூட்கேஸுடன் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்குச் சென்று, ரயிலில் வைத்துவிட்டு, பின்னர் பூங்கா ரயில் நிலையத்துக்குச் சென்று அங்கிருந்து ரயிலில் ஏறியதும், பின்னர் கூடுவாஞ்சேரி வரை சென்றதும் சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் விசாரணை மூலம் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து போலீஸார் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள சி.சி.டி.வி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். சுமார் 350-க்கும் மேற்பட்ட சி.சி.டி.வி கேமராக்களின் காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதுடன், பொதுமக்கள் அளித்த தகவல்களும் விசாரணைக்கு உதவியாக இருந்தன. அதன் அடிப்படையில் கூடுவாஞ்சேரியில் அவ்விருவரும் தங்கியிருந்த வீடு போலீசாரால் அடையாளம் காணப்பட்டது. அந்த வீட்டுக்குச் சென்றபோது, வீடு பூட்டப்பட்டிருந்ததால் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று சோதனை நடத்தினர்.
பிரியாணி பாத்திரத்தில் மனித மாமிசம்
அப்போது வீட்டுக்குள் பெண் ஒருவர் கொடூரமாக வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், அவரது உடல் பல துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டிருந்ததும், உடல் பாகங்கள் வீட்டிலிருந்த பிரியாணி பாத்திரத்தில் காய்கறிகள், மைதா மாவுடன் கலந்து சமைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து உடற்பாகங்களை போலீஸார் மீட்டு தடயவியல் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, போலீஸார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் ஹைத்துல் நிஷா என்பது தெரியவந்தது. இவர் தாம்பரம் அருகேயுள்ள பகுதியில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்ததும், அவருடன் லஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி பகமதி மாஜி ஆகியோர் தங்கியிருந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதனிடையே ஹைத்துல் நிஷா காணாமல் போனதாக அவரது மகன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. வீட்டில் அவரது உடல் பாகங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டதையடுத்து அந்த வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது.
மணிப்பூரில் பிடிபட்ட கொலையாளிகள்
இந்த வழக்கை கூடுவாஞ்சேரி போலீஸார் தீவிரமாக கையிலெடுத்த நிலையில், சூட்கேஸில் உடற்பாகங்களை வைத்து ரயிலில் அனுப்பிவிட்டு, பின்னர் மீண்டும் வீட்டுக்குத் திரும்பிய லஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி பகமதி மாஜி, அங்கிருந்து சில பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு தப்பிச் சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் தனிப்படைகள் அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடிவந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 29) மாணிக் உத்தீன் லஸ்கர் (22) மற்றும் பகமதி மாஜி (20) ஆகிய இருவரையும் மணிப்பூர் மாநிலம் ஜிரிபாம் மாவட்டம் காஷிம்பூரில் வைத்து கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். லஸ்கர் அசாம் மாநிலம் கச்சார் மாவட்டம், தட்சிண் கிருஷ்ணபூர், சோனாபரிகாட் பகுதியைச் சேர்ந்தவராவார்.
கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் இருவரையும் அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய நிலையில், நேற்றிரவு (ஆகஸ்ட் 30) விமான மூலம் சென்னை அழைத்து வந்தனர். பின்னர் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து காவல்துறை வாகனத்தில் கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர்.
கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையத்தில் வைத்து இருவரிடமும் கொலைக்கான பின்னணி காரணங்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கொலைக்கான காரணங்கள் தெரிந்தவுடன் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.