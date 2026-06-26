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நெல்லையப்பர் கோயில் தேரோட்ட திருவிழா: சாதிய சின்னங்களை பயன்படுத்த தடை

சாதி தலைவர்களின் உருவம் கொண்ட ஆடைகளை அணியக் கூடாது என்றும், சாதி தொடர்பான கோஷங்களை எழுப்பக்கூடாது எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நெல்லையப்பர் கோயில் தேரோட்ட திருவிழா
நெல்லையப்பர் கோயில் தேரோட்ட திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 7:08 PM IST

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திருநெல்வேலி: நெல்லையப்பர் கோயிலில் நாளை மறுநாள் (ஜூன் 28) நடைபெறும் ஆனித் திருவிழாவில் சாதி சின்னங்களை பயன்படுத்த காவல்துறை தடை விதித்துள்ளது.

இதையும் மீறி சாதி சின்னங்களை பயன்படுத்துவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருநெல்வேலி மாநகர கமிஷனர் தேஷ்முக் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருநெல்வேலியில் பிரசித்திப் பெற்ற நெல்லையப்பர் - காந்திமதி அம்பாள் கோயிலின் 520-வது ஆனித் தேரோட்டம் நாளை மறுநாள் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையாளர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார்.

அவர் கூறுகையில், "சுமார் 450 டன் எடைக்கொண்ட நெல்லையப்பர் தேரானது, தமிழகத்தின் 3-வது பெரிய தேர் ஆகும்.

எந்தவித இயந்திர உதவியும் இன்றி, பக்தர்கள் வடம்பிடித்து இழுக்கும் இந்த தேரோட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பார்கள்.

தேரோட்டதை ஒட்டி, நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையாளர் தலைமையில், துணை காவல் ஆணையர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் என 1200-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவர்.

நான்கு ரத வீதிகள் மற்றும் கோயில் வளாகம் முழுவதும் 250 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.

மேலும், 3 உயர்கோபுரங்கள் மற்றும் டிரோன்கள் மூலம் கூட்ட நெரிசல், பாதுகாப்பு நிலை ஆகியவை 24 மணிநேரமும் கண்காணிக்கப்படும்" என அவர் கூறினார்.

சாதி சின்னங்களுக்கு தடை

மேலும் அவர் கூறுகையில், "குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்க 5 தனிப்படைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பக்தர்களின் வசதிக்காக 8 காவல் உதவி மையங்கள், 24 மணிநேர ஆம்புலன்ஸ் சேவை, மருத்துவக் குழு மற்றும் நடமாடும் கழிப்பறை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

தேரோட்டத்திற்கு வருபவர்கள், சாதியை முன்னிலைப்படுத்தும் வகையிலான கைப்பட்டைகள், பனியன்கள், கயிறுகள், கொடிகள் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தக் கூடாது.

சாதி தலைவர்களின் உருவம் அச்சிடப்பட்ட ஆடைகளையும் அணியக் கூடாது. சாதி தொடர்பான கோஷங்களை எழுப்பினால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என காவல் ஆணையர் எச்சரித்தார்.

மேலும், சமூக வலைதளங்களில் தேரோட்டம் தொடர்பாக சாதி மோதலை தூண்டும் வகையில் பதிவிட்ட 2 பேர் மீது ஏற்கனவே நெல்லை டவுன் காவல் நிலையத்தில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

நெல்லையப்பர் தேரோட்டம்
சாதி சின்னங்கள் தடை
NELLAI POLICE COMMISSIONER
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