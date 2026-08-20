தனுஷ்கோடிக்கு செல்ல 2ஆம் நாளாக தடை - சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம்
கடல் சீற்றம் காரணமாக ராமேஸ்வரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மீனவர்கள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வரும் 30ஆம் தேதி வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : August 20, 2026 at 4:49 PM IST
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான தனுஷ்கோடி பகுதிக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்வதற்கு 2வது நாளாக காவல்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.
கேரளா, தென் தமிழ்நாடு மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் கள்ளக்கடல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தனுஷ்கோடி பகுதியில் கடல் சீற்றம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்வதை தடுக்கும் வகையில், காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
தனுஷ்கோடி செல்லும் பிரதான சாலையில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் காரணமாக தனுஷ்கோடி நோக்கி வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கார்கள், வேன்கள் மற்றும் பிற வாகனங்கள் சோதனை சாவடிகளில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு, அங்கிருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும், காவல்துறையினரின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தனுஷ்கோடியை சுற்றிப் பார்க்கவும், கடலின் அழகை ரசிக்கவும் ராமேஸ்வரம் வந்திருந்த ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் அங்கிருந்து, தனுஷ்கோடி நோக்கி வருகை தந்தனர். ஆனால் வழியிலேயே காவல்துறையினர் வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி, திருப்பி அனுப்புவதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்கின்றனர். இதனிடையே கடல் சீற்றம் மற்றும் கள்ளக்கடல் எச்சரிக்கை காரணமாக ராமேஸ்வரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மீனவர்கள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வரும் 30ஆம் தேதி வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடல் சீற்றம் அதிகரிக்கும் சூழ்நிலையில், மீனவர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் கடலுக்குச் செல்வதால் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும் தனுஷ்கோடி செல்லும் பாதையில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடல் நிலைமை மற்றும் வானிலை சூழ்நிலையை பொறுத்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கள்ளக்கடல் எச்சரிக்கை காரணமாக தனுஷ்கோடிக்கு 2வது நாளாக சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மத்தியில் ஏமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது