தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதில் முறைகேடு; முத்துகுமாரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் மனு
சென்னை ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்திய மூர்த்தி முன்பு முத்துக்குமார் அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி காலை சரணடைந்தார்.
Published : November 10, 2026 at 10:26 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் பணம் பெற்றுக்கொண்டு முறைகேடாக அங்கீகாரம் அளித்த புகாரில் சரணடைந்த முத்துக்குமாரை 5 நாட்கள் போலீஸ் காவல் கோரி சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு அனுமதிகளைப் பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி, பணம் பெற்று மோசடி செய்தாக தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு தரப்பில் அளித்த புகாரில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
சுமார் 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லஞ்சமாக வசூலித்ததாக கூறப்படும் இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார், தற்போது திமுகவில் இருக்கும் தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. முத்துக்குமார் உள்ளிட்டவர்களுக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் அரசக்குமார், ராஜா, சுரேஷ், அன்பில் மகேஸ் ஆகியோர் கைதான நிலையில், அன்பில் மகேஸ் தவிர மற்ற மூவரும் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளனர். முன் ஜாமீன் கோரி முத்துக்குமார் மற்றும் தினேஷ் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சென்னை ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்திய மூர்த்தி முன்பு முத்துக்குமார் அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி காலை சரணடைந்தார். நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த அவரை நவம்பர் 12-ஆம் தேதிவரை நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் முத்துக்குமாரை 5 நாள்கள் காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க கோரி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை தரப்பில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யபட்டுள்ளது.
அதில் வழக்கில் முத்துக்குமாருக்கு உள்ள தொடர்பு, லஞ்சமாக பெற்ற பணம் யாருக்கு எல்லாம் கொடுக்கபட்டது. அதில் அன்பில் மகேஸ் மற்றும் அரசகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு உள்ள தொடர்பு என்ற? அவர்களுக்கு எவ்வளவு பணம் அளிக்கபட்டது என்பது குறித்து விசாரணை செய்ய வேண்டும்.
எனவே 5 நாள்கள் காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு சென்னை ஊழல் தடுப்புச் சட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நாளை (நவம்பர் 11) விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.