அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ. 26.5 லட்சம் மோசடி - சென்னையைச் சேர்ந்த அரசு அச்சக ஊழியர் கைது
மோசடி மூலம் பெற்ற பணத்தில் பல்லாவரம் பகுதியில் தாவீத் ராஜா நிலம் வாங்கியிருப்பது தெரியவந்த நிலையில், அந்த நிலத்தின் பத்திரத்தை பறிமுதல் செய்திருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 21, 2026 at 7:32 AM IST
சென்னை: புது வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி இரு சகோதரர்கள் மற்றும் அவர்களது மனைவியிடம் ரூ. 26.5 லட்சம் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட வழக்கில் அரசு அச்சகத்தில் பணியாற்றி வந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை கொடுங்கையூர் திருவள்ளுவர் நகரைச் சேர்ந்தவர் முரளி (39). கார் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்து வரும் இவர் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தொழிலாளர் நலத்துறையில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார்.
அப்போது தமிழ்நாடு அரசு அச்சகத்தில் பணியாற்றி வரும் புது வண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த தாவீத் ராஜா (34) என்பவர் முரளிக்கு அறிமுகமானதாகக் கூறப்படுகிறது. அரசு வேலை தொடர்பாக பேசுவதற்காக தனது வீட்டுக்கு வருமாறு தாவீத் ராஜா அழைத்ததன்பேரில் முரளி அவரது வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளார்.
அவரிடம் தாவீத் ராஜா, தனக்கும் நிதித்துறையில் பணியாற்றி வரும் தனது தாயாருக்கும் பல அரசு அதிகாரிகளைத் தெரியும் என்றும், பலருக்கு அரசு வேலை வாங்கிக் கொடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் முரளிக்கு கல்வித்துறையில் ஓட்டுநர் பணியும், அவரது மனைவிக்கு ஆய்வக நுட்புநர் பணியும் வாங்கித் தருவதாகவும், அதற்கு தலா ரூ. 6.5 லட்சம் வீதம் மொத்தம் ரூ. 13 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என்றும் கூறியதாக தெரிகிறது.
இதனை நம்பிய முரளி 2018ஆம் ஆண்டு இரண்டு தவணைகளாக ரூ. 13 லட்சத்தை தாவீத் ராஜாவிடம் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து சில மாதங்களுக்குப் பிறகு தாவீத் ராஜாவும் அவரது தாயாரும் நிதித்துறையில் இரண்டு காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாகக் கூறியுள்ளனர். உடனே தனது தம்பி சிவா மற்றும் அவரது மனைவிக்கும் அரசு வேலை வாங்கித் தருமாறு முரளி கேட்டுள்ளார்.
அதற்கும் பணம் தேவைப்படும் என தாவீத் ராஜா கூறியதாகத் தெரிகிறது. இதையடுத்து சிவாவும் அவரது மனைவியும் சேர்ந்து ரூ. 13.5 லட்சத்தை தாவீத் ராஜாவிடம் வழங்கியுள்ளனர்.
ஆனால், பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட தாவீத் ராஜா, தான் உறுதியளித்தபடி வேலை வாங்கித் தராமல் காலம் தாழ்த்தி வந்துள்ளார். 2020ஆம் ஆண்டு கரோனா தொற்றைக் காரணம் காட்டி மேலும் காலதாமதம் செய்ததாகவும், அதன்பிறகும் வேலை வாங்கித் தராமல் பணத்தையும் திருப்பித் தராமல் மோசடி செய்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த தகவல்கள் அனைத்தையும் இணைத்து, தனது தம்பிக்கும் அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி மொத்தம் ரூ. 26.5 லட்சம் பெற்று மோசடி செய்த தாவீத் ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, சென்னை புது வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் முரளி புகார் அளித்துள்ளார்.
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அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தியதில், புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை எனத் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து சென்னை புது வண்ணாரப்பேட்டை அரசு அச்சக குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த தாவீத் ராஜாவை (34) போலீசார் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், மோசடி மூலம் பெற்ற பணத்தில் பல்லாவரம் பகுதியில் தாவீத் ராஜா நிலம் வாங்கியிருப்பது தெரியவந்த நிலையில், அந்த நிலத்தின் பத்திரத்தை பறிமுதல் செய்திருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் கைது செய்யப்பட்ட தாவீத் ராஜாவை விசாரணைக்குப் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.