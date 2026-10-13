அமெரிக்கா விசா முதல் பிரதமர் அலுவலகம் முத்திரை வரை; சிக்கிய 6 பேர் - விசாரணையில் தெரியவந்தது என்ன?
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு போலிச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Published : October 13, 2026 at 11:31 AM IST
சென்னை: எண்ணூரில் போலி அரசு முத்திரைகள், கல்விச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பல்வேறு ஆவணங்கள் தயாரித்து மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம், இருந்து 300-க்கும் மேற்பட்ட போலி முத்திரைகள், அச்சிடும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களையும் காவல்துறையினர் கைப்பற்றினர்.
சென்னை விம்கோ நகரில் உள்ள அம்பேத்கர் நகர் நான்காவது தெருவிலுள்ள ஓர் அலுவலகத்தில் வட்டாட்சியர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களுக்குச் சொந்தமான போலி முத்திரைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக எண்ணூர் போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் பேரில் போலீஸார் அந்த அலுவலகத்திற்குச் சென்று சோதனை மேற்கொண்டனர்.
போலி முத்திரைகள்
அப்போது தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகள், வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களின் பெயர்களில் தயாரிக்கப்பட்ட போலி முத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பிரதமர் அலுவலகத்தின் பெயரில் தயாரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் முத்திரைகளும், அமெரிக்க விசா தொடர்பான ஆவணங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களும் அங்கு இருந்தது தெரியவந்தது.
மேலும், மருத்துவக் கல்லூரிகள், அரசு கலைக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் பெயர்களில் போலியாகத் தயாரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள், அவற்றை அச்சிடப் பயன்படுத்தப்பட்ட பிரிண்டர்கள் உள்ளிட்ட கருவிகளையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஆறு பேர் கைது
அதுமட்டுமல்லாமல் ரூ. 500 கள்ள நோட்டுகளை அச்சிடப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் கருவிகள், அச்சுப் பொருள்கள் மற்றும் போலி மதுபாட்டில்களையும் போலீசார் கைப்பற்றினர். மேலும், இது தொடர்பாக எண்ணூர் எரணீசுவரர் கோயில் பகுதியைச் சேர்ந்த கருணாகரன், ஸ்டீபன் என்ற ஜெயக்குமார், ஜான்சன், விக்டர், கருணாநிதி, சத்தியமூர்த்தி ஆகிய 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்தக் கும்பல் கடந்த 10 ஆண்டுகளாகப் போலி அரசு ஆவணங்கள் மற்றும் கல்விச் சான்றிதழ்களைத் தயாரித்து வழங்கி வந்தது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு போலிச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்தச் சான்றிதழ்களைப் பயன்படுத்தி அரசு துறைகள், மருத்துவ நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் யாரேனும் பணியில் சேர்ந்துள்ளனரா? என்பதையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
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போலி ஆவணங்களைப் பெற்றவர்கள் யார்? அவற்றைப் பயன்படுத்தி கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பலன்களைப் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்? இந்த மோசடியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த பணம், அதில் தொடர்புடைய நபர்கள் மற்றும் இந்தக் கும்பலின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.