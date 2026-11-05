முதல்வரின் பாதுகாப்புப் பணிக்குச் சென்ற பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை - தலைமை காவலர் அதிரடியாக கைது
பெண் தலைமை காவலருக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த விவகாரத்தில் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 5, 2026 at 1:10 PM IST
திருநெல்வேலி: முதல்வர் பாதுகாப்புப் பணிக்குச் சென்ற பெண் தலைமை காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சக தலைமை காவலரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் புதுக்கோட்டை வருகையை முன்னிட்டு, திருநெல்வேலியில் இருந்து பாதுகாப்புப் பணிக்குச் சென்ற பெண் தலைமை காவலருக்கு, உடன் வந்த சக தலைமை காவலர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கடந்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டை மட்டுமல்லாமல், மதுரை, திருச்சி, நெல்லை, தென்காசி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணிக்கு வரவழைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து பெண் மற்றும் ஆண் காவலர்கள் பலர் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பாதுகாப்பிற்காக சென்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சரின் பாதுகாப்புப் பணியை முடித்துவிட்டு, திருநெல்வேலிக்கு காவல்துறை வாகனத்தில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, அதே வாகனத்தில் வந்த தலைமை காவலர் குமார் என்பவர், பெண் தலைமை காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவத்தின்போது ஆத்திரமடைந்த பெண் காவலர், வாகனத்தில் வைத்தே தலைமை காவலர் குமாரைத் தாக்கியதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி திரும்பியதும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தலைமை காவலர், பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் தலைமைக் காவலர் குமாரிடம் விசாரணை நடத்திய பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர், வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்துள்ளனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட குமார், திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாழையூத்து பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராகப் பணியாற்றி வருவதும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், மது போதையில் இருந்ததால் பெண் காவலரிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக விசாரணையின்போது குமார் தெரிவித்ததாக நெல்லை காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
பணியின்போது மதுபோதையில் இருந்ததும்; பெண் தலைமை காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில், தலைமைக் காவலர் குமார் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.