சென்னையில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை: 61 பேர் கைது, 70.39 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்ததாக 27 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்களிடம் இருந்து 37.78 கிலோ குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன
Published : November 21, 2026 at 10:29 AM IST
சென்னை: சென்னை புறநகர் பகுதியில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக போலீசார் மேற்கொண்ட அதிரடி சோதனையில், 61 பேர் கைது செய்யப்பட்டதுடன், 70.39 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 260 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் போதைப்பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் சட்டவிரோதமாக மதுபானங்கள் விற்பனை செய்வதைத் தடுக்கும் வகையில், ஆவடி காவல் ஆணையரக போலீசார் அதிரடியாக சிறப்பு சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
ஆவடி காவல் ஆணையரகத்திற்கு உட்பட்ட ஆவடி மற்றும் செங்குன்றம் காவல் மாவட்டங்களில் உள்ள 30 காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில், இந்த சிறப்பு தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆவடி காவல் ஆணையர் செந்தில்குமார் உத்தரவின் பேரில், உதவி ஆணையர்கள் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.
குறிப்பாக கஞ்சா விற்பனை, போதை மாத்திரைகள் விற்பனை, குட்கா பதுக்கல், மற்றும் சட்டவிரோத மதுபான விற்பனை உள்ளிட்ட குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த அதிரடி சோதனையில், கஞ்சா விற்பனை தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட 18 வழக்குகளில், 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து மொத்தம் 70.39 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 260 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதேபோல், தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட 25 வழக்குகளில், மேலும் 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து 37.78 கிலோ குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீசார் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில், சட்டவிரோதமாக மதுபானங்களை விற்பனை செய்ததாக 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து 22.32 லிட்டர் மதுபானங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மொத்தமாக கஞ்சா, குட்கா மற்றும் சட்டவிரோத மதுவிற்பனை தொடர்பாக 61 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களும் பெருமளவில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் போதைப்பொருட்களின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், இளைஞர்கள் போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாவதைத் தடுக்கவும் இதுபோன்ற தொடர் சோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.