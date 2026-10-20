விமான நிலையத்தில் நிரந்தர வேலை எனக்கூறி ரூ. 23 லட்சம் மோசடி - முன்னாள் விமான நிலைய பெண் அதிகாரி கைது
12 பேரிடம் மோசடியில் ஈடுபட்ட முன்னாள் விமான நிலைய பெண் அதிகாரி குமாரி கலா புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 10:25 AM IST
சென்னை: விமான நிலையத்தில் நிரந்தர வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ. 23 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட முன்னாள் விமான நிலைய பெண் அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள மலைப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமாரி கலா (வயது 52). இவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் சீனியர் சூப்பிரண்டாகப் பணியாற்றி வந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு விருப்ப ஓய்வு பெற்ற குமாரி கலா, அதன் பின்னர் தாம்பரம் சானிடோரியத்தில் உள்ள மெப்ஸ் ஏற்றுமதி வளாகத்தில் இருந்து, சென்னை விமான நிலையத்தின் சரக்குப் பிரிவிற்கு, சரக்குகளை எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி
இந்த தொழிலுக்காக சென்னை விமான நிலையத்தின் சரக்குப் பிரிவிற்கு அடிக்கடி சென்று வந்த குமாரி கலா, தன்னிடம் சரக்கு வாகனங்களை இயக்கும் ஓட்டுநர்களிடம், விமான நிலையத்தில் தனக்கு செல்வாக்கு இருப்பதாக கூறியுள்ளார். மேலும், சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் ஏர் கார்கோ அலுவலங்களில், படித்த இளைஞர்களுக்கு நிரந்தரப் பணியில் சேர வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரமுடியும் என்றும், வேலை இல்லாமல் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் வேலை வாங்கி தருவதாகவும் ஆசை காட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதை நம்பிய சரக்கு வாகன ஓட்டுநர்கள் சிலர், அவர்களது பிள்ளைகளுக்கு வேலை வாங்கி தருமாறு குமாரி கலாவிடம் பணத்தை கொடுத்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, ஒவ்வொருவரிடமும் ரூ. 1 லட்சம் முதல் ரூ. 2 லட்சம் வரை குமாரி கலா பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட அவர், வேலைக்கான விண்ணப்பப் படிவங்கள் என்று கூறப்படும் படிவங்களையும் அவர்களிடம் வழங்கி அவற்றை பூர்த்தி செய்து பெற்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், பணம் கொடுத்து ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாகியும் யாருக்கும் வேலை கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து குமாரி கலாவிடம் கேட்டப்போது, விண்ணப்பங்கள் டெல்லியில் உள்ள இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், அங்கிருந்து பணி நியமன ஆணைகள் வரும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, வேலை கிடைப்பதில் காலதாமதம் நீடித்ததால், சந்தேகமடைந்த சரக்கு வாகன ஓட்டுநர்கள், விமான நிலைய அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்து விசாரித்துள்ளனர். அப்போதுதான் குமாரி கலா, விமான நிலையத்தில் பணியாற்றி, விருப்ப ஓய்வு பெற்று சென்றதும், அவருக்கும் விமான நிலைய நிர்வாகத்திற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
தலைமறைவான குமாரி கலா
இதையடுத்து, குமாரி கலாவிடம் கொடுத்த பணத்தை திருப்பிக்கேட்க ஓட்டுநர்கள் முயன்ற போது, அவர் தலைமறைவானதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட 12 பேர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர், சென்னை பரங்கிமலையில் உள்ள தென் சென்னை காவல் இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகாரளித்துள்ளனர்.
இதனடிப்படையில், சென்னை விமான நிலைய காவல்துறையின் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், தனிப்படை அமைத்து தலைமறைவாக இருந்த குமாரி கலாவைத் தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், தலைமறைவாக இருந்த குமாரி கலா தனிப்படை காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட குமாரி கலா
இதனைத் தொடர்ந்து, குமாரி கலாவிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவர் விமான நிலையத்தில் பணியில் இருந்த காலத்தில் நிரந்தர வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி சிலரிடம் பணம் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது. இதுத்தொடர்பாக இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் குமாரி கலா மீது துறைரீதியான விசாரணை நடத்தியதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 12 பேர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ரூ.23 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக குமாரி கலா மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைந்தனர். விமான நிலையத்தில் நிரந்தர வேலை வாங்கி தருவதாக 12 பேரிடம் ரூ. 23 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட முன்னாள் விமான நிலைய பெண் அதிகாரி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.