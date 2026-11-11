சென்னையில் ரவுடிகள் வேட்டை தீவரம் - இரண்டு நாட்களில் 369 பேர் கைது
நேற்று சென்னை பெருநகர காவல் நிலையங்களில் குற்றப் பின்னணி மற்றும் சரித்திரப் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் 631 ரவுடிகள் உட்பட மொத்தம் 769 பேர் பிடிக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 2:36 PM IST
சென்னை: சென்னையில் இரண்டு நாட்களில் 369 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றும், 1,400-க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் சென்னை பெருநகர் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் சமீபகாலமாக கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்களின் செய்தி தொடர்கதையாகியுள்ளது. குறிப்பாக ரவுடிகளுக்கு இடையிலான முன்விரோதம் காரணமாக பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக நடைபெறும் கொலைகள், கும்பல் மோதல்கள் மற்றும் தாக்குதல் சம்பவங்கள் பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன.
இதுமட்டுமின்றி, சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் திருவொற்றியூர், காசிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுத்தடுத்து 3 கொலைச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதிகளிலேயே இத்தகைய கொலைச் சம்பவங்கள் அரங்கேறியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் சென்னையில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தரப்பிலும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்த காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சிகள் தரப்பிலும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படுவடதுடன், ஆளும் கட்சியின் மீதான விமர்சனமும் முன்வைக்கப்படுகிறது.
முன்விரோதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் நடைபெறும் இத்தகைய குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்த காவல்துறை தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ரவுடிகள் வேட்டை
இதனையடுத்து, சென்னையில் குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், ரவுடிகளின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், அனைத்து காவல் மாவட்டங்களிலும் துணை ஆணையாளர்கள் மேற்பார்வையில் காவல் ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான தனிப்படையினர் தீவிர ரவுடிகள் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதன்படி, காவல்துறை அளித்த தகவலின்படி, கடந்த நவம்பர் 9ஆம் தேதி சென்னை முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் தீவிர விசாரணை, சோதனைகள் மற்றும் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது. இதில், 185 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட மொத்தம் 222 பேர் பிடிபட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இரண்டாவது நாளாக நேற்று (நவ.10) சென்னை பெருநகர காவல் நிலையங்களில் குற்றப் பின்னணி மற்றும் சரித்திரப் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் 631 ரவுடிகள் உட்பட மொத்தம் 769 பேர் பிடிக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இந்த விசாரணையைத் தொடர்ந்து, 49 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட மொத்தம் 147 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். மேலும், 10 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளிடம் இனி குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதற்கான நன்னடத்தை பிணையம் பெறப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
மீதமுள்ள 572 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட 612 பேரிடம் இனி குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என காவல்துறையினர் கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இவர்களின் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
2 நாள்களில் 369 பேர் கைது
சென்னையில் கடந்த 2 நாட்களாக நடைபெற்ற இந்தத் தொடர் ரவுடிகள் வேட்டையில், முதல் நாளில் 222 பேரும், இரண்டாவது நாளில் 147 பேரும் என மொத்தம் 369 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நடவடிக்கை தொடரும் என்றும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், சட்டம் ஒழுங்குக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்கள் மற்றும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது எவ்வித சமரசமுமின்றி கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் எச்சரித்துள்ளார்.