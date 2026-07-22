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ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயற்சி: பெண்களை குண்டுக்கட்டாக அப்புறப்படுத்திய போலீஸ்

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை அமல்படுத்தாத மத்திய அரசை கண்டித்து பெண்கள் அமைப்பினர் கோஷங்களையும் எழுப்பினர்.

ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற பெண்களை குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த போலீசார்
ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற பெண்களை குண்டுக்கட்டாக கைது செய்த போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 3:39 PM IST

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சென்னை: மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை அமல்படுத்தக் கோரி ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற பெண்களை போலீசார் கைது செய்து குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்றனர்.

நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்க வகை செய்யும் மசோதாவை, மத்திய அரசு கடந்த கூட்டத்தொடரின் போது அறிமுகப்படுத்தியது.

ஆனால், அந்த மசோதாவுடன் சேர்த்து தொகுதி மறுவரையறை செய்யும் மசோதாவையும் இணைத்து மத்திய அரசு தாக்கல் செய்ய முயன்றது. ஆனால், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், இந்த ஒருங்கிணைந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.

இந்நிலையில், இந்த மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை, தற்போதைய மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரிலேயே நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது.

தேசிய பெண்கள் கூட்டமைப்பு, தமிழ்நாடு அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டட பெண்கள், இன்று ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்துவதற்காக திரண்டனர்.

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மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மசோதா , தொகுதி மறுவரையறை மசோதா ஆகியவற்றை காரணம் காட்டி, மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை அமல்படுத்த காலம் தாழ்த்தக்கூடாது; எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி உடனடியாக மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டு மசோதாவை அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோஷங்களை எழுப்பினர். மேலும், மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் அவர்கள் கோஷங்களை எழுப்பினர்.

அகில இந்திய மாதர் சங்கத்தின் தலைவர் வாசுகி தலைமையில் இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது. ஆனால், போராட்டத்திற்கு அனுமதிப்பெறாததால் அவர்களை உடனடியாக கலைந்து செல்லுமாறு காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், தடையை மீறி ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற மகளிர் அமைப்பினரை காவல்துறையினர் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்தனர்.

கைது நடவடிக்கையின்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இறுதியாக, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களை போலீசார் கைது செய்து, பேருந்து மூலமாக சமுதாய நலக்கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

TAGGED:

GOVERNOR OFFICE
மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா
PROTEST
போராட்டம்
WOMEN RESERVATION BILL

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