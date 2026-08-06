தங்க நகை மோசடி; மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த நபர் உட்பட இருவர் கைது
கைதானவர்களிடம் இருந்து சுமார் 2,768 கிராம் தங்க கட்டிகளை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
Published : August 6, 2026 at 3:27 PM IST
சென்னை: தண்டையார்பேட்டையில் தங்க நகைகள் செய்து தருவதாக கூறி தங்க கட்டிகளை வாங்கிக்கொண்டு மோசடியில் ஈடுபட்ட இருவரை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை, தண்டையார்பேட்டை ஜஸ்டிஸ் பண்டலை சாலையில் வசித்து வருபவர் பீமாராஜ் லோதா (வயது 61). இவர் தங்க நகைகள் ஏற்றுமதி மற்றும் வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவருக்கு, தங்கநகை கடை வியாபாரமும், தங்க நகைகளை தயார் செய்யும் வேலையும் செய்து வரும் பிரபாத்மைதி என்பவர் அறிமுகமாகி உள்ளார்.
பிரபாத்மைதி அவரது தங்க பட்டறையில் 3 அல்லது 4 நாட்களில் தங்க நகைகளை தயார் செய்து தருவதாக தெரிவித்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூலை 15-ஆம் தேதி பீமாராஜ் லோதா அவரது வீட்டிலிருந்த சுமார் 1,603 கிராம் தங்க கட்டியை பிரபாத்மைதியின் மேலாளர் புத்தாதேவ் புனியா என்பவரிடம் கொடுத்துள்ளார்.
ஆனால், பிரபாத்மைதி தங்க நகைகளை தயார் செய்து தராமல் காலம் தாழ்த்தி வந்துள்ளார். இதுகுறித்து, பீமாராஜ் அவரை தொடர்பு கொண்டபோது, பிரபாத்மைதி தலைமறைவானது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, பீமாராஜ் தங்கத்தை மீட்டுத் தருமாறு கடந்த ஜூலை 23-ஆம் தேதி தண்டையார்பேட்டை குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.
புகாரின் அடிப்படையில், தனிப்படை காவல்துறையினர் தலைமறைவான குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரை பிடிக்க மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தேடுதலில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, மேற்கொள்ளப்பட்ட தீவிர விசாரணையில், சென்னை கோயம்பேடு பகுதியில் பதுங்கி இருந்த மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த பிரபாத்மைதி (வயது 32), சென்னை செளகார்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த சஞ்சய்மைதி (வயது 42) ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், பிரபாத்மைதி, பீமாராஜ் லோதாவிடம் இருந்து தங்க கட்டிகளை பெற்றுக் கொண்டு, அதில் ஒரு பகுதி தங்க கட்டியை சஞ்சய்மைதியிடம் கொடுத்து வைத்திருந்ததாகவும், மீதி தங்க கட்டியை எடுத்துக் கொண்டு தலைமறைவானதாகவும் தெரிவித்தார்.
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மேலும், இவர்கள் இருவரும் இதேபோல சென்னை யானை கவுனி பகுதியில் உள்ள தங்க வியாபாரிகளான நரேந்தர், சீட்டல்குமார், மகாவீர் மேத்தா ஆகியோரிடமும் தங்கநகைகளை பெற்றுக்கொண்டு ஏமாற்றியது தெரியவந்தது. இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட பிரபாத்மைதி, சஞ்சய்மைதி ஆகியோரிடம் இருந்து பீமாராஜ் லோதா வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட 1,153 கிராம் தங்க கட்டிகளும், யானை கவுனி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய 1,615 கிராம் தங்க கட்டிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மேலும், தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலைய வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றம்சாட்டப்பட்ட மற்றொரு நபரான புத்தாதேவ் புனியா என்பவர் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது கைது செய்யப்பட்ட இருவரும், காவல் துறையினரின் விசாரணைக்கு பின்னர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.