கல்லூரி மாணவர்களின் வங்கி விவரங்களைப் பயன்படுத்தி ரூ. 75 கோடி வரை மோசடி; இருவர் கைது
மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி மாவட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர்களை குறி வைத்து ரூபாய் 75 கோடி மோசடி நடந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 1:56 PM IST
சேலம்: கல்லூரி மாணவர்களின் வங்கி விவரங்களைப் பயன்படுத்தி, சுமார் ரூ. 75 கோடி மோசடி செய்த வழக்கில் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் அம்மாப்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த முஷரப் பாஷா, சரவணன், வசந்த், பாட்ஷா உட்பட 20-க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் கமிஷனர் ஏ.ஜி.பாபுவை சந்தித்து புகார் மனுவை அளித்தனர்.
அந்த மனுவில், ”சேலத்தில் உள்ள என்ஜினீயரிங் மற்றும் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் நாங்கள் படித்து வருகிறோம். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டனர். உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு ரூ. 1 லட்சம் பணம் வரும். அதை நாங்கள் கூறும் வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றினால் ரூ. 1,000 கமிஷனாக தருகிறோம் என ஆசை வார்த்தை கூறி ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு உள்ளிட்ட விவரத்தை பெற்றுக்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து அவர்கள் எங்களது வங்கி கணக்குகளுக்கு பணம் அனுப்பினர். அதனை நாங்களும் அவர்கள் தெரிவித்த வங்கி கணக்குகளுக்கு அனுப்பி வைத்தோம். அதற்கு கமிஷனாக ரூ. 1,000 பெற்று வந்தோம். இந்த சூழலில், திடீரென தனியார் வங்கியில் இருந்து எங்களது முகவரிக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வந்தது.
அதில், மாடு வாங்க ரூ. 1 லட்சத்திற்கு விவசாய கடன் பெற்றுக்கொண்டு அந்தக் கடனுக்கான தவணையை செலுத்தவில்லை. விரைவில் செலுத்த வேண்டும் என கூறப்பட்டிருந்தது. இதனை பார்த்து அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தோம்.
இதுபற்றி வங்கி தரப்பிடம் கேட்டபோது, சம்பந்தப்பட்ட தனியார் நிறுவனம் மூலம் மாடு வாங்க கடன் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், இதே போன்று, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி மாவட்டங்களிலும் 7,500 பேர் கடனுதவி பெற்றுள்ளனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து அந்த நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டபோது அவர்கள் சரியான பதில் தெரிவிக்கவில்லை. எனவே, இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கூறியிருந்தனர்.
மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை
இதைத்தொடர்ந்து, இந்த மோசடி குறித்து விசாரணை நடத்துமாறு சேலம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு கமிஷனர் ஏ.ஜி.பாபு உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ் உதவி கமிஷனர் சரண்யா தேவி வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.
அதன்படி, முதற்கட்ட விசாரணையில் சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி மாவட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர்களை குறி வைத்து அவர்களது ஆதார் நகல் மற்றும் வங்கி விவரங்களை பயன்படுத்தி, ரூபாய் 75 கோடி மோசடி நடந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
இருவர் கைது
இந்த மோசடி தொடர்பாக நேற்று சேலம் சின்னதிருப்பதியை சேர்ந்த பெஸ்ட் எம்பவர்மென்ட் அறக்கட்டளை உரிமையாளரான கலைவாணி (40) மற்றும் அவரது கூட்டாளி முத்துகுமார் (36) ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இதில் தொடர்புடைய 7 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களிடம் நூதன முறையில் ஆசைக்காட்டி 75 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த சம்பவம் சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.